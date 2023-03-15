Ngay 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch: Vận may mở lối, 3 con giáp lắm tiền dư của, tài lộc quấn thân, ngã ngay hố vàng

Tâm linh - Tử vi 15/03/2023 10:29

3 con giáp may mắn này làm gì cũng suôn sẻ, có lộc bất ngờ trong 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn bị hung tinh nghịch hành, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, trong 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Thìn được Cát tinh chiếu rọi quét sạch mọi xui xẻo, khó khăn, chỉ còn may mắn tìm đến với con giáp.

Thời gian này quý nhân luôn xuất hiện giúp con giáp thoát khỏi bất công không đáng có. Đặc biệt, tuổi Thìn được Thần Tài vào nhà, chắc chắn mang lại niềm vui, công việc thuận lợi. Tài năng của con giáp được cấp trên nhìn nhận đúng đắn, từ đây lương bổng tăng vùn vụt. 

Ngay 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch: Vận may mở lối, 3 con giáp lắm tiền dư của, tài lộc quấn thân, ngã ngay hố vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu may mắn được Cát Tinh chiếu rọi, làm một việc thuận lợi ắt trăm việc thuận lợi theo, dù công việc hay cuộc sống, đều có những bước phát triển tươi mới đáng kinh ngạc trong 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch.

Tuổi Dậu dễ được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, mang lại những cơ hội mới, tài vận hanh thông, thành công nổi bật giữa đám đông. Không chỉ thế, bạn được lãnh đạo ưu ái, nể trọng, bản mệnh có tương lai tươi sáng, tài lộc hưng vượng.

Ngay 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch: Vận may mở lối, 3 con giáp lắm tiền dư của, tài lộc quấn thân, ngã ngay hố vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi dự đoán, tuổi Tý là người có năng lực, lại khôn khéo, luôn đi đầu trong mọi việc. Trong 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch, con giáp tuổi Tý bước vào thời gian may mắn hiếm có, nhiều khả năng trúng thưởng lớn, đầy tài lộc.

Tuổi Tý tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả, nhờ vậy sự nghiệp ngày càng thành công. Chuyện tình cảm mập mờ sẽ có bước tiến vào mối quan hệ chính thức. Con giáp này tài lộc thịnh vượng, sự nghiệp cũng hanh thông.

Ngay 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch: Vận may mở lối, 3 con giáp lắm tiền dư của, tài lộc quấn thân, ngã ngay hố vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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