Ngày 4/6/2023: Thời vận của Thân chưa được hanh thông, gặp nhiều trở ngại, Thìn lo âu về mặt tài chính

Tâm linh - Tử vi 03/06/2023 23:52

Thời vận của Thân chưa được hanh thông, gặp nhiều trở ngại, Thìn lo âu về mặt tài chính trong ngày 4/6/2023.

Tuổi Thân

Chủ Nhật 04/06/2023 là một ngày mà thời vận của Tuổi Thân chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Vì thế, bạn đang ở trong tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết nên tiến tới hay rút lui, nếu bỏ ngang thì không đành lòng, mà tiếp tục làm thì hết sức khó khăn. Tuổi Thân nên ra sức cố gắng làm cho hết mình, còn việc thành công hay thất bại là tùy theo ý trời, bạn chớ nên quá lo lắng cho mệt tâm trí. Tóm lại, muốn thành đạt nguyện vọng, bạn phải kiên nhẫn bền chí, không nên bỏ cuộc, bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách, bạn là người tài trí lo gì không đạt được sở nguyện. 

Chủ Nhật này Tuổi Thân nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì, nên cẩn thận về lời nói, tranh cãi không có lợi, cũng không nên tham vọng làm ăn lớn lao, lại càng thêm nhọc sức mà cũng không thu hoạch được tài lộc. Nếu có người mời hùn hạp làm ăn, bạn chỉ nên làm các việc bình thường, vừa sức, không nên ham hố lớn lao bất lợi. Trong việc làm ăn, nếu gặp trắc trở hoặc chịu nhiều điều kiện khắt khe, hoặc phải hao tài chút ít thì bạn cũng nên nhẫn nhịn, sẽ có sự thuận lợi về sau. Bạn không nên nóng nảy nếu thấy công việc bị trì trệ, không tiến hành nhanh chóng như dự tính, nên có sự thay đổi kế hoạch phương hướng cho phù hợp với tình thế mới. 

Có nhiều chuyện phải toan tính hoặc nhận được tin tức rắc rối, nan giải hoặc tai nạn, bệnh tật của người thân hoặc bè bạn. Làm bất cứ công việc gì Tuổi Thân đều phải nghĩ đến hậu quả, không nên nóng nảy, hấp tấp, trong mọi tình huống, bạn nên xem gia đình là chính và nên vun xới tình cảm vợ chồng cho thật tốt đẹp. Ngoài ra, bạn cần phải đề phòng tiểu nhân, người xấu, dè dặt tai tiếng, thị phi. Trong mọi bất hòa, tốt nhất là bạn phải nhẫn nhịn, biết kiềm chế mọi nóng giận, vừa tránh xô xát, cãi cọ, vừa tránh mọi sự xúc phạm lẫn nhau trong lúc lời qua tiếng lại. Cho nên, trước khi chờ mọi người giúp mình và chờ đợi sự cảm thông, bạn nên tự cứu mình trước, tự cố gắng làm tốt bổn phận của mình, tha thứ lỗi lầm của người khác, sẽ cảm hóa được người bạn đời của mình.

Ngày 4/6/2023: Thời vận của Thân chưa được hanh thông, gặp nhiều trở ngại, Thìn lo âu về mặt tài chính - Ảnh 1
Chủ Nhật này Tuổi Thân nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tỷ Kiên có thể là tác nhân khiến con giáp tuổi Tý tức giận. Tránh để cảm xúc tác động quá nhiều đến mình, khiến bạn đưa ra những quyết định dựa trên áp lực. Đừng quên rằng có những vấn đề đã trở thành quá khứ, bạn cần học cách từ bỏ để tránh lặp lại sai lầm tương tự.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh thận trọng chuyện tiền bạc, chớ để lộ rằng mình có tiền trong nhà kẻo bị kẻ gian rình rập. Ngoài ra, hạn chế mang theo đồ đắt tiền bên người khi đi ra ngoài bạn nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong phòng và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.  

Ngày 4/6/2023: Thời vận của Thân chưa được hanh thông, gặp nhiều trở ngại, Thìn lo âu về mặt tài chính - Ảnh 2
Tỷ Kiên có thể là tác nhân khiến con giáp tuổi Tý tức giận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 4/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn không lạc quan những gì bạn đang có.

Công việc: Người tuổi Thìn đối mặt với công việc gặp nhiều cản trở từ bên ngoài. 

Tình cảm: Tình cảm của bạn và đối phương là niềm tin cho cả hai cố gắng và nỗ lực cho tương lai.

Tài lộc: Nguồn tài chính còn thiếu thốn, bạn luôn lo âu vấn đề này.

Sức khoẻ: Rèn luyện sức khỏe giúp bạn có nhiều cơ hội trong công việc liên quan.

Ngày 4/6/2023: Thời vận của Thân chưa được hanh thông, gặp nhiều trở ngại, Thìn lo âu về mặt tài chính - Ảnh 3
Người tuổi Thìn đối mặt với công việc gặp nhiều cản trở từ bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng tháng 6 dương lịch: 3 con giáp được Nam Tào 'chọn mặt gửi vàng', tài lộc vượng phát, làm đâu thắng đó, thăng quan tiến chức

Đúng tháng 6 dương lịch: 3 con giáp được Nam Tào 'chọn mặt gửi vàng', tài lộc vượng phát, làm đâu thắng đó, thăng quan tiến chức

3 con giáp được Nam Tào 'chọn mặt gửi vàng', tài lộc vượng phát, làm đâu thắng đó, thăng quan tiến chức trong tháng 6 dương lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày mới tử vi con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 17 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 20 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 35 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 1 giờ 35 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 50 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường