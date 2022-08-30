Ngày 31/8, báo trước cho hai con giáp này ai vẫn còn “ế chỏng ế chơ” thì mau mau chuẩn bị xuất hành về hướng Đông Bắc mà đón Hỷ Thần để thoát cảnh độc thân quanh năm suốt tháng

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 23:28

Còn vài tháng là hết năm 2022, 2 con giáp sau có cơ may thoát cảnh độc thân thì nhanh tay mà bắt lấy, nếu bỏ lỡ thì đừng hy vọng Tết năm sau có có người yêu đi chơi.

Tuổi Mão

Những người thuộc tuổi Mão có khuôn mặt luôn luôn tươi tắn hay cười và có cách nói chuyện thú vị gợi sự tò mò cho người đối diện. Bởi vậy tuổi Mão thường hay được người khác phái để ý và quan tâm nhưng do tuổi Mão quá chú trọng vào công việc và người thân trong gia đình cá  nhân mà bỏ lỡ nhiều mối tình trong âm thầm.

Ngày 31/8, báo trước cho hai con giáp này ai vẫn còn “ế chỏng ế chơ” thì mau mau chuẩn bị xuất hành về hướng Đông Bắc mà đón Hỷ Thần để thoát cảnh độc thân quanh năm suốt tháng - Ảnh 1

Hiện tại tuổi Mão đã có công việc đúng như ý muốn, tốc độ phát triển đạt đúng kỳ vọng, trong tay nắm kha khá thành tựu nên đã bắt đầu chú ý đến việc tìm kiếm một nửa phù hợp với mình, nhưng đã qua một quảng thời gian mà mà vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên tuổi Mão đừng quá lo lắng bởi vì ngày 31/8 có Hỷ Thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và bản thân tuổi Mão có cơ duyên đón được để cải thiện vận tình duyên của mình. Đối với người độc thân thì đón được Hỷ Thần mang đến khả năng tìm được một nửa của đời mình, hai người sớm có kết quả về bên nhau. Còn đối với người đã có gia đình hay người yêu thì tình cảm sẽ càng trở nên gắn bó, hai bên yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau hơn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường có nhan sắc mặn mà, có lòng nhân ái với người xung quanh, trong công việc là người kiên trì nhẫn nại, biết vượt khó để hoàn thành trọng trách nên được đồng nghiệp vô cùng yêu quý. Bởi vậy tuổi Sửu khi đứng trước đám đông thường xuyên là tâm điểm chú ý cho người khác phái nhưng do nhiều nguyên nhân mà trong đó chủ yếu là vì tính cách chưa phù hợp mà tuổi Sửu chưa tìm được mối lương duyên phù hợp.

Ngày 31/8, báo trước cho hai con giáp này ai vẫn còn “ế chỏng ế chơ” thì mau mau chuẩn bị xuất hành về hướng Đông Bắc mà đón Hỷ Thần để thoát cảnh độc thân quanh năm suốt tháng - Ảnh 2

Nhưng tuổi Sửu đừng quá lo lắng, tình duyên của bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện trở nên vượng phát nếu như bạn đón được Hỳ Thần vào ngày 31/8. Khi đó bạn không những có vận đào hoa cao ngút mà còn được quý nhân đến phù trợ chuyện tình cảm giúp cho tốc độ phát triển giữa hai bên được đẩy nhanh mang đến hạnh phúc viên mãn dài lâu.

*Bài viết chỉ có tính chất tham khảo và chiêm nghiệm 

“Giở khóc giở cười” với chiêu ăn gian chiều cao của sao Việt, Huỳnh Đông buồn cười bao nhiêu Trấn Thành gây choáng bấy nhiêu

“Giở khóc giở cười” với chiêu ăn gian chiều cao của sao Việt, Huỳnh Đông buồn cười bao nhiêu Trấn Thành gây choáng bấy nhiêu

Nếu các sao nữ có chiều cao khiêm tốn chỉ cần một đôi giày cao gót là có thế khắc phục được nhược điểm thì các sao nam lại rất nhiều chiêu bài độc lạ giúp chân cao thêm đôi chút.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 41 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục