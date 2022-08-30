Những người thuộc tuổi Mão có khuôn mặt luôn luôn tươi tắn hay cười và có cách nói chuyện thú vị gợi sự tò mò cho người đối diện. Bởi vậy tuổi Mão thường hay được người khác phái để ý và quan tâm nhưng do tuổi Mão quá chú trọng vào công việc và người thân trong gia đình cá nhân mà bỏ lỡ nhiều mối tình trong âm thầm.

Hiện tại tuổi Mão đã có công việc đúng như ý muốn, tốc độ phát triển đạt đúng kỳ vọng, trong tay nắm kha khá thành tựu nên đã bắt đầu chú ý đến việc tìm kiếm một nửa phù hợp với mình, nhưng đã qua một quảng thời gian mà mà vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên tuổi Mão đừng quá lo lắng bởi vì ngày 31/8 có Hỷ Thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và bản thân tuổi Mão có cơ duyên đón được để cải thiện vận tình duyên của mình. Đối với người độc thân thì đón được Hỷ Thần mang đến khả năng tìm được một nửa của đời mình, hai người sớm có kết quả về bên nhau. Còn đối với người đã có gia đình hay người yêu thì tình cảm sẽ càng trở nên gắn bó, hai bên yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau hơn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường có nhan sắc mặn mà, có lòng nhân ái với người xung quanh, trong công việc là người kiên trì nhẫn nại, biết vượt khó để hoàn thành trọng trách nên được đồng nghiệp vô cùng yêu quý. Bởi vậy tuổi Sửu khi đứng trước đám đông thường xuyên là tâm điểm chú ý cho người khác phái nhưng do nhiều nguyên nhân mà trong đó chủ yếu là vì tính cách chưa phù hợp mà tuổi Sửu chưa tìm được mối lương duyên phù hợp.

Nhưng tuổi Sửu đừng quá lo lắng, tình duyên của bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện trở nên vượng phát nếu như bạn đón được Hỳ Thần vào ngày 31/8. Khi đó bạn không những có vận đào hoa cao ngút mà còn được quý nhân đến phù trợ chuyện tình cảm giúp cho tốc độ phát triển giữa hai bên được đẩy nhanh mang đến hạnh phúc viên mãn dài lâu.

*Bài viết chỉ có tính chất tham khảo và chiêm nghiệm