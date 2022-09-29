Ngày 30/9/2022 là ngày cuối cùng của tháng 9, 3 con giáp này TRÚNG QUẢ ĐẬM được thăng chức tăng lương ầm ầm thiên hạ ai cũng ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 05:58

Hãy cùng xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn này không nhé!

Tuổi Thìn

Ngày 30/9/2022 là ngày “đổi vận” đối với người tuổi Thìn, thời gian trước đây vận thế đi xuống nên cuộc sống hay sự nghiệp của con giáp này đều không thuận lợi. Điều này ảnh hưởng không tốt đến thu nhập của người tuổi Thìn

Nhưng đến ngày 30/9/2022, do có cát tinh “Nguyệt Đức” và “Tụ Đường” phù hộ, nên người tuổi Thìn sẽ đón nhận vô số những cơ hội thay đổi mới. Sự nghiệp thăng tiến, quan vận hanh thông. Do được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao, con giáp này sẽ được điều chuyển vị trí công việc cao hơn với mức thu nhập không nhỏ.

Ngày 30/9/2022 là ngày cuối cùng của tháng 9, 3 con giáp này TRÚNG QUẢ ĐẬM được thăng chức tăng lương ầm ầm thiên hạ ai cũng ghen tỵ - Ảnh 1
Ngày 30/9/2022, do có cát tinh “Nguyệt Đức” và “Tụ Đường” phù hộ, nên người tuổi Thìn sẽ đón nhận vô số những cơ hội thay đổi mới.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý làm việc gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm rất cao trong công việc nên thường được cấp trên tin cậy. Vào ngày 30/9/2022, do được cát tinh soi chiếu nên con giáp này rất thuận lợi trong công việc, làm đâu thắng đó, mọi khúc mắc trước trong công việc đều được giải quyết ổn thỏa, do đó việc tăng lương tăng thưởng là điều dễ dàng đến với người tuổi Tý.

Tuổi Thân

Ngũ hành của người tuổi Thân thuộc Kim nên trong thời gian giữa tháng 9 sẽ liên tiếp gặp may trong cuộc sống, công việc cũng như tài vận. Vào ngày 30/9/2022, sự nghiệp của người tuổi Thân thuận lợi suôn sẻ, mọi việc tiến triển khả quan. Năng lực tiềm tàng của con giáp này được phát huy tối đa nên được cấp trên đánh giá rất cao. Cơ hội được điều chuyển lên vị trí quản lý, chức vụ cao cấp là điều sẽ đến với người tuổi Thân trong thời gian này.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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