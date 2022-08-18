Ngày 20/8/2022 chúc mừng 3 con giáp TIỀN ĐÈ NGẠT THỞ, MUA NHÀ TẬU XE, giàu có ngất trời, một bước lên tiên

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 12:16

Những con giáp dưới đây sẽ cuộc sống sung túc, an nhàn, may mắn hết phần người khác trong ngày 20/8/2022.

Tuổi Tý

Ngày 20/8/2022 con giáp tuổi Tý sẽ có bước tiến đột phá trong sự nghiệp. Nói chung, ngày 20/8/2022, tuổi Tý làm gì cũng thuận lợi. Số được quý nhân phù trợ, công việc được người trên kẻ dưới ủng hộ, che chở nên khá thuận lợi, có thể được cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng tiến.

Ngày 20/8/2022 người tuổi Tý mặc dù phải chạy nhiều nhưng bù lại tài lộc cực dồi dào. Dân kinh doanh nên mở rộng quan hệ ngay, sẽ thu về nguồn lợi lớn.

Đường tình cảm người tuổi Tý ngày 20/8/2022 không thuận lắm song đừng vì thế mà u sầu làm ảnh hưởng tới công việc. Mọi thứ sẽ được dàn xếp ổn thỏa và theo duyên trời sắp định.

Về sức khỏe, người tuổi Tý nên giữ trạng thái thư thái, an vui, tránh suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Phụ nữ cần đề phòng tới các bệnh phụ khoa.

Ngày 20/8/2022 chúc mừng 3 con giáp TIỀN ĐÈ NGẠT THỞ, MUA NHÀ TẬU XE, giàu có ngất trời, một bước lên tiên - Ảnh 1
Ngày 20/8/2022 con giáp tuổi Tý sẽ có bước tiến đột phá trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Ngày 20/8/2022, tuổi Dần gặp Tuất sẽ là tam hợp, vì thế, tử vi trong ngày 20/8/2022 của người tuổi Dần nhìn chung muôn phần tốt đẹp, đánh đâu thắng đó, đạt được nhiều thành tựu. Song cần cẩn cận thận, kẻo vướng họa thị phi.

Sự nghiệp của những người cầm tinh con giáp này tương đối suôn sẻ, có gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Với người đi làm ở công ty dễ dàng thăng tiến trong công việc, người kinh doanh thì nên mở rộng quy mô, chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Nếu nỗ lực hết mình trong công việc, chắc chắn sẽ được tăng lương, có thưởng.

Ngày 20/8/2022 tuổi Dần được đón Thiên Hỷ cát tinh, nên đường tình duyên tốt. Người độc thân tìm được ý trung nhân như ý, người đã kết hôn sinh con trong ngày 20/8/2022 sẽ đại cát đại lợi.

Đường sức khỏe không được tốt cho lắm, dễ mắc các bệnh vặt, vì thế hãy chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tham gia các hoạt động thể thao, giải trí giữ cho tinh thần thoải mái, tránh tự tạo áp lực cho bản thân.

Tuổi Tỵ

Ngày 20/8/2022 trong công việc bạn sẽ được nhiều người giúp đỡ. Nếu có ý định ra làm riêng thì nên dứt khoát và tránh việc phải phụ thuộc vào người khác hãy tranh thủ từng cơ hội và nếu nắm bắt kịp thời chắc chắn bạn sẽ thu được thành công lớn.

Việc đó sẽ gây ra những khó khăn bước đầu nhưng yên tâm là sẽ không có vấn đề gì quá lớn nhé. Quý nhân sẽ giúp bạn vượt qua mọi thứ.

Tình duyên của tuổi Tỵ khá ổn định, với những người đã kết hôn thì cuộc sống tình cảm khá hài hòa. Cuộc sống hàng ngày yên bình không có mâu thuẫn hay điều gì ảnh hưởng đến cảm xúc. Hãy tạo những bất ngờ nho nhỏ để làm tươi mới tình yêu nếu cảm thấy có khoảng cách hay sự nhàm chán giữa hai người nhé.

Đối với những bạn còn người chưa có gia đình thì đây là cơ hội để gặp được ý trung nhân.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Đúng 18h hôm nay (17/8), những con giáp được thần Cupid ghé thăm, Thần tài "vào nhà", bất ngờ nhận khoản tiền lớn

Đúng 18h hôm nay (17/8), những con giáp được thần Cupid ghé thăm, Thần tài "vào nhà", bất ngờ nhận khoản tiền lớn

Tử vi của 12 con giáp dự đoán sau 18h hôm nay (17/8) cho thấy 3 con giáp này sẽ may mắn được cục diện Tam Hợp che chở nên gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi tỵ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc