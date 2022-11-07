Ngày 16/10 âm lịch , top 3 con giáp được BỒ TÁT PHÙ HỘ liên tiếp đón nhận tin vui từ ơn trên ban tặng, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 12:22

Những con giáp này có quà bất ngờ, phúc lộc tá lả, vận khí lên hương vào ngày 16/10 âm lịch.

 Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường vui tính, hay cười, chính bởi vì trong đời họ ít khi có những chuyện buồn phiền không giải quyết nổi. Ngày 16/10 âm lịch, nhờ sự nâng đỡ của cát tinh Thái Dương, Hợi sẽ có vận quý nhân rất tốt, kể cả có gặp khó khăn cũng có người nâng đỡ, không bao giờ phải lo lắng hay ‘cân não’ chuyện gì.

Đầu năm mới, Hợi nên quan tâm đến đầu tư tài chính, bạn sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ. Chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi, mặn nồng thắm thiết, có thể có tin vui.

Dự báo trong ngày 16/10 âm lịch Hợi sẽ có 1 cuộc sống đầy mãn nguyện: nhà cao, xế xịn, con cái ngoan ngoãn giỏi giang.

Ngày 16/10 âm lịch , top 3 con giáp được BỒ TÁT PHÙ HỘ liên tiếp đón nhận tin vui từ ơn trên ban tặng, thành công nối tiếp thành công - Ảnh 1
Dự báo trong ngày 16/10 âm lịch Hợi sẽ có 1 cuộc sống đầy mãn nguyện. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là tuýp người hiền lành, chăm chỉ, chỉ quan tâm đến việc mình làm và nỗ lực hết sức để xây dựng cuộc sống tươi đẹp. 

Tuổi Thìn luôn có sự kiên trì và bản lĩnh. Vào những lúc gặp khó khăn, con giáp này đều cho đó là thử thách cần phải vượt qua. Bên cạnh đó, bản mệnh thường không quá hy vọng vào điều gì nên họ cũng ít khi thất vọng.

Theo tử vi, ngày 16/10 âm lịch, cuộc sống người tuổi Thìn sẽ có nhiều thay đổi. Cụ thể, mọi may mắn sẽ tìm đến con giáp này và giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc. Những khó khăn còn tồn đọng đều sẽ được giải quyết êm đẹp, đặc biệt hơn là tài vận của bản mệnh ngày càng dồi dào.

Đối với những người kinh doanh, làm ăn, chỉ cần đầu tư 1 là đã có thể thu được lợi nhuận gấp 10. Dự kiến 2022 sẽ là năm tuyệt vời đối với người cầm tinh con rồng.

Tuổi Ngọ

Vào ngày 16/10 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ cực kì sáng suốt. Thế nên làm gì con giáp này cũng dễ dàng thành công. Chẳng những thế, người cầm tinh con ngựa còn được quý nhân phù trợ, bản mệnh thoải mái làm những điều mình muốn.

Bên cạnh đó, tinh thần làm việc hăng say không mệt mỏi giúp cho tuổi Ngọ đạt được không ít thành công trong công việc, góp phần lớn vào công cuộc thăng tiến trong sự nghiệp sắp tới.

Bước đến thời cơ chín muồi, tài lộc của con giáp này chắc chắn sẽ còn gia tăng, các khoản lương thưởng, tiền bạc “chảy” vào túi “ào ào như thác đổ”. Vì vậy, những công sức mà bản mệnh đã vất vả bỏ ra trước đó sẽ mang về thành quả vô cùng xứng đáng.

Đây chính là thời điểm vô cùng thuận lợi cho việc đầu tư tài chính. Do đó, người tuổi Ngọ nên kinh doanh bất động sản để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển cho mình, bởi khả năng thành công sẽ cao hơn các lĩnh vực khác.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi ngày 07/11/2022: 3 con giáp này đón nhận lộc quý nhân, tài lộc dồi dào, tài vận tăng vọt, làm ăn phát đạt, tiền bạc về đầy tay

Tử vi ngày 07/11/2022: 3 con giáp này đón nhận lộc quý nhân, tài lộc dồi dào, tài vận tăng vọt, làm ăn phát đạt, tiền bạc về đầy tay

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