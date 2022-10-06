Ngày 11/9 Âm lịch, 3 con giáp xòe tay đón lộc Trời ban, ngồi xơi nước tiền tự động vào nhà, đi đến đâu nhặt vàng đến đó, không biết nghèo khó là gì

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 06:20

Tử vi con giáp cho biết, ngày 11/9 Âm lịch 3 con giáp nhận lộc Trời, công việc suôn sẻ, kiếm tiền thuận tay, trở nên giàu có

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tính cách tốt, khá dễ hòa đồng với mọi người. Họ có tầm nhìn đặc biệt trong mọi việc họ làm, có ý thức cao trong công việc, cư xử có trách nhiệm nên mọi người đánh giá cao và ủng hộ. Con giáp tuổi Hợi sẽ bắt đầu đón các "con sóng" tài lộc vào ngày 11 tháng 9 Âm lịch. Nhờ có EQ cao nên người tuổi Hợi có thể mở rộng giao thiệp xã hội, tìm kiếm được nhiều mối làm ăn tốt, nhờ đó mà tài vận ngày càng vượng.

Trong giai đoạn này, con giáp tuổi Hợi làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy. Số phận của họ đảo chiều, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên. Thời gian tới, con giáp này sẽ không còn phải lo lắng về công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Cuộc sống của họ đặc biệt hạnh phúc và mọi khó khăn hiện tại đều được giải quyết dễ dàng, suôn sẻ và ổn định.

Ngày 11/9 Âm lịch, 3 con giáp xòe tay đón lộc Trời ban, ngồi xơi nước tiền tự động vào nhà, đi đến đâu nhặt vàng đến đó, không biết nghèo khó là gì - Ảnh 1
on giáp tuổi Hợi sẽ bắt đầu đón các "con sóng" tài lộc vào ngày 11 tháng 9 Âm lịch. Nhờ có EQ cao nên người tuổi Hợi có thể mở rộng giao thiệp xã hội, tìm kiếm được nhiều mối làm ăn tốt, nhờ đó mà tài vận ngày càng vượng. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tử vi ngày 11/9 âm lịch tuổi Dần có sự nghiệp khá tốt. Thiên Ấn tọa mạng khiến người tuổi Dần tương đối nghiêm khắc và khó tính trong công việc. Nếu là sếp, bạn có yêu cầu cao đối với nhân viên, không chấp nhận bất kỳ lý do nào cho việc chậm chạp hoàn thành công việc. Nếu là nhân viên thì mọi dự án do bạn phụ trách đều có khả năng hoàn thành nhanh và tốt hơn đồng nghiệp khác.

Trong thời gian này, vận tiền bạc của người tuổi Dần chịu ảnh hưởng từ Thiên Ấn. Bạn làm việc với đối tác và bạn làm ăn khá dứt khoát và mạnh mẽ. Mọi việc của con giáp này sẽ suôn sẻ hơn, ít rắc rối, tài lộc hanh thông, tốc độ kiếm tiền tăng tốc. Đặc biệt, bạn còn rất biết cách kiếm tiền khi tự vạch ra được những kế hoạch cụ thể, ghi chép cẩn thận để phương diện tiền bạc đầy đủ và tốt hơn.

Ngày 11/9 Âm lịch, 3 con giáp xòe tay đón lộc Trời ban, ngồi xơi nước tiền tự động vào nhà, đi đến đâu nhặt vàng đến đó, không biết nghèo khó là gì - Ảnh 2
Tử vi ngày 11/9 âm lịch tuổi Dần có sự nghiệp khá tốt. Thiên Ấn tọa mạng khiến người tuổi Dần tương đối nghiêm khắc và khó tính trong công việc. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Vận số 12 con giáp dự đoán, người tuổi Sửu trong ngày 11/9 Âm lịch sẽ vô cùng vượng vận tài lộc. Nhờ được quý nhân giúp đỡ, họ sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa tối đa trong kinh tế. Tận dụng cơ hội này, họ nên mau chóng gây dựng mạng lưới xã hội tốt đẹp, hỗ trợ tối đa cho công việc và sự nghiệp sau này. Càng quen biết nhiều, họ càng dễ gặt hái nhiều thành công và được giới thiệu nhiều mối hàng, sản phẩm ăn khách.

Con giáp tuổi Sửu sẽ vượt trội lên hơn tất cả bạn bè đồng trang lứa. Họ vừa đón nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền hấp dẫn đồng thời lại may mắn được Thần Tài gõ cửa nên làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả, “lộc lá” đầy nhà. Tuổi Sửu càng giỏi ăn nói, xã giao càng có cơ hội kiếm bộn tiền, đặc biệt là người làm trong ngành dịch vụ.

Ngày 11/9 Âm lịch, 3 con giáp xòe tay đón lộc Trời ban, ngồi xơi nước tiền tự động vào nhà, đi đến đâu nhặt vàng đến đó, không biết nghèo khó là gì - Ảnh 3
Vận số 12 con giáp dự đoán, người tuổi Sửu trong ngày 11/9 Âm lịch sẽ vô cùng vượng vận tài lộc. Nhờ được quý nhân giúp đỡ, họ sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa tối đa trong kinh tế. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu

Vận trình tài lộc trong trưa ngày 4/10 của 3 con giáp sau gặp nhiều cát lành, dễ dàng sở hữu một khoản tiền khủng trong tay

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