Ngay 10 ngày đầu tiên của tháng 3: Những con giáp này phúc đức dồi dào, hưởng lộc phú quý, Thần Tài chiếu cố không ngừng

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 20:08

Dưới đây là top 3 con giáp hội tụ thiên thời – địa lợi – nhân hòa, dang tay đón lộc trong 10 ngày đầu tháng 3.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày đầu tháng 3 là thời gian giúp bản mệnh tuổi Tý nhận được nhiều niềm vui trong công việc. Vì được trời thương, phật độ nên họ làm gì cũng thuận lợi, hanh thông.

Mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Tý đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của Tý ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban.

Ngay 10 ngày đầu tiên của tháng 3: Những con giáp này phúc đức dồi dào, hưởng lộc phú quý, Thần Tài chiếu cố không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ bậc nhất. Sống trong cái khổ, nhiều người chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng, thì Dần vẫn “quyết chiến” đến cùng, lội ngược dòng thành công. Không chỉ nhờ ý chí, mà còn ở tư duy nhạy bén, trong cái khó ló cái khôn.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, sau khi kinh qua nhiều thử thách “khốc liệt” thì trong 10 ngày đầu tháng 3, tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc xuôi thuận kéo theo tài vận cũng nườm nượp kéo về túi của Dần.

Ngay 10 ngày đầu tiên của tháng 3: Những con giáp này phúc đức dồi dào, hưởng lộc phú quý, Thần Tài chiếu cố không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ, sống có trách nhiệm. Sinh gia trong gia đình nghèo khó, Sửu vẫn không đầu hàng số phận, dư sức tự gầy dựng sự nghiệp, cho bạn thân một cuộc sống no đủ. Họ luôn tự sức vươn lên, tự làm nên sự nghiệp cho riêng mình.

Trong thời gian 10 ngày đầu tháng 3 chính là thời điểm vàng son của người tuổi Sửu. Họ chẳng những một bước đổi đời, được thần tài ưu ai, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Ngay 10 ngày đầu tiên của tháng 3: Những con giáp này phúc đức dồi dào, hưởng lộc phú quý, Thần Tài chiếu cố không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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