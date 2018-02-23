Nếu muốn thay đổi vận mệnh, thay vì mải mê kiếm tiền bạn chỉ cần làm được 5 điều này

Tâm linh - Tử vi 23/02/2018 10:00

Muốn thay đổi vận mệnh đời mình, thay vì “bán mạng” kiếm tiền bạn chỉ cần làm được những điều sau, tự khắc đời sang trang mới.

Là con người, ai cũng mong mình có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tuy nhiên, thay vì "bán mạng" kiến tiền bạn chỉ cần làmđược những điều sau là đủ.

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Đừng bao giờ cho phép đời mình đứng yên, bởi nó đồng nghĩa với sự tụt hậu - Ảnh minh họa: Internet

1.Chỉ những người chăm chỉ mới xứng đáng nhận được may mắn

Những người thông minh, thành công sẽ không bao giờ ỷ lại vào người khác, càng không bao giờ ỷ lại vào vận số của mình. Họ nỗ lực không ngừng, luôn cầu tiến và đặt ra mục tiêu để bản thân phải chăm chỉ làm việc. Ngược lại, những người thất bại luôn ngồi xỉa xói, bới móc và ganh tỵ với thành công của người khác. Họ không biết rằng, những thành tựu, may mắn người khác có được là cả một quá trình. Thói ghen ăn tức ở khiến họ mãi dẫm chân tại chỗ, cả đời sống trong nghèo hèn.

2. Tập cho mình khả năng thích ứng với hoàn cảnh

Khi có chuyện không vui, gặp thất bại ai cũng bực dọc, khó chịu và muốn hất tung tất thảy cho hả hê. Thế nhưng, một người biết kiểm soát cảm xúc của chính mình, biết làm chủ tình thế, biết ứng biến linh hoạt trước hoàn cảnh chính là người sẽ làm chủ đời mình.

Nếu muốn thay đổi vận mệnh, thay vì mải mê kiếm tiền bạn chỉ cần làm được 5 điều này - Ảnh 2
Lòng oán hận, sân si chỉ làm cho vận mệnh của bạn thêm tăm tối, hèn mọn - Ảnh minh họa: Internet

3.Không gieo rắc oán hận

Thay vì than vãn và ganh tỵ vì sao người này giỏi giang hơn mình, người kia xinh đẹp hơn mình bạn hãy học cách chấp nhận thực tại. Hãy hài lòng với những gì tốt đẹp mình đang có, phấn đấu hoàn thiện bản thân và dám đối mặt với thất bại. Chính sự rèn dũa ấy của cuộc đời sẽ giúp bạn cứng cỏi, bản lĩnh và kiên cường.

4. Buông bỏ dục vọng

Nếu lụy tình ta sẽ bị tình yêu làm cho đau khổ, nếu ham mê sắc dục ta sẽ bị sắc dục làm cho mụ mị. Vậy nên, học cách sống thanh thản, an yên và buông bỏ những ham muốn trần tục, sân si là cách để con người sống an nhàn, sung sướng từ trong tâm hồn.

Nếu muốn thay đổi vận mệnh, thay vì mải mê kiếm tiền bạn chỉ cần làm được 5 điều này - Ảnh 3
Hãy tin vào chính mình và chấp nhận sai lầm, nếu không bạn sẽ mãi không thể trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

5. Tin vào chính mình

Nếu bạn giỏi một thứ gì đó, đừng bao giờ làm nó miễn phí. Hãy tận dụng năng lực của mình để kiếm tiền, đừng để người khác lợi dụng mình, cũng đừng để người khác xem bạn là kẻ bất nhân. Cuộc đời bạn sẽ gặp rất nhiều dạng người, tốt có, xấu có, khôn ranh có, dại khờ có. Thế nhưng, ta chỉ cần bảo vệ chính mình trước người xấu, bao dung với người thiện lương thì phúc đức ta có được sẽ giúp ta làm chủ vận mệnh của chính mình.

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