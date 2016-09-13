Nếu có hai đường chỉ tay này liền nhau thì xin chúc mừng bạn...

Để hai bàn tay ngang bằng nhau, nếu hai đường tình duyên của hai tay có những dấu hiệu này sẽ nói lên những may mắn, vận may , cũng như tính cách trong tình yêu của chủ nhân.

Đường tình duyên của hai tay ngang hàng, liền nhau

Chủ nhân là một người yêu tuyệt vời, luôn biết sẻ chia và chăm lo cho người yêu. Tình yêu của họ rất lâu dài do họ luôn biết cách bảo vệ tình yêu của mình. Họ cũng không dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài.

Họ còn là những người cha, người mẹ mẫu mực.

Đường tình duyên bàn tay trái cao hơn tay phải

Chủ nhân là người luôn có chính kiến, độc lập, quyết đoán và rất nồng nàn trong tình cảm. Họ không thích cậy dựa người khác và luôn có thể tự tạo niềm vui cho bản thân.

Dù vậy họ lại rất bị động trong việc tự tạo dựng mối quan hệ hay chủ động tấn công người khác.

Đường tình duyên bàn tay phải cao hơn bàn tay trái

Đây là người rất vững vàng và hơi già dặn hơn tuổi của bản thân. Họ thường bị cuốn hút bởi những người trưởng thành hơn, trầm tĩnh và biết định hướng cho tương lai.

Chuyện tình cảm của họ khá bình ổn vì tính cách họ khá trầm tĩnh. Dù vậy, chính điều này khiến đối phương đâm ra chán nản, có khi khiến mối quan hệ trở nên hơi khó khăn.

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