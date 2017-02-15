Nét tướng của người chỉ nhìn sơ qua là biết có số ĐẠI GIA, thế nào cũng giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 15/02/2017 16:00

Đây là nét tưởng của người có số mệnh giàu có. Cùng xem liệu có mình trong đây không nhé!

Tai dày và đầy

Theo nhân tướng học, tướng tai này rất tốt, đem đến phúc đức và tiền tài cho chủ nhân. Chủ nhân là người có số phần suôn sẻ, gặp nhiều điều may mắn và tốt đẹp.

Nhận dạng tướng tai này rõ ràng nhất là khi sờ vào tai thất rất đầy đặn, chắc thịt. Người có tướng tai này sẽ gặp nhiều vận may về tiền tài. Nhất là những khoản thu nhập phụ, ngày một tăng không dừng

Trán cao và rộng

Nét tướng của người chỉ nhìn sơ qua là biết có số ĐẠI GIA, thế nào cũng giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Với nam giới, sở hữu vầng  tráng thế này là người có đầu óc, nhanh nhạy trong quan sát, sáng tạo cao. Vì vậy mà làm gì cũng dễ thành công, cơ hội thành đại gia cũng rất cao.

Với phụ nữ có nét tướng này thì thường lấy chồng giàu vì họ vốn khôn khéo và giỏi giang. Nét tướng này còn thể hiện sự thanh thoát, quý phái của chủ nhân, vì vậy mà rất thu hút người giàu sang.

Đầu mũi đầy, sóng mũi thẳng

Phụ nữ có nét tướng này thường thẳng tính, tự tin. Họ có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, không sợ khó khăn. Họ không mấy nữ tình nhưng tính tình lại cương trực khẳng khái.

Họ được chồng cưng chiều vì luôn là cánh tăng đắc lực trong côngt? việc của chồng. Ở công sở, họ có sự nghiệp ổn định, có vị trí nhất định. Tiền tài cũng rất đủ đầy. Khi đã lấy chồng thì gia đình cũng rất sung túc, không phải lo âu gì.

Lông mày rõ ràng, mỏng và đẹp

Nét tướng của người chỉ nhìn sơ qua là biết có số ĐẠI GIA, thế nào cũng giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Phụ nữ có nét lông mày này thương có mắt to, là tướng phú quý.

Họ luôn gặp điều suôn sẻ, cuộc đời giàu sang phú quý. Họ lại giỏi kiếm tiền, không quá siêng năng vẫn nhận được phúc phần, không khi nào thiếu thôn. Họ lại có sức khỏe dẻo dai, ít khi bệnh tật.

Môi trái tim

Người có nét tướng này thật rất may mắn hơn người, vì đây là nét tướng cho sự thu hút, quyến rũ

Họ được nhiều người yêu quý, được nhiều người thương thầm trộm nhớ. Họ lại thông minh, nhạy bén, gặp nhiều vận may trong cuộc sống và công việc

Sau khi kết hôn, họ có cuộc sống sung túc, chồng giàu sang, gia đình hạnh phúc

Nốt ruồi ở cằm

Đây cũng là quý tướng. Chủ nhân sẽ có số giàu sang. Cuộc sống về sau không phải lo âu gì, tiền tài dư dả.

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