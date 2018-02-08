Nàng giáp sinh ra để làm VỢ ĐẠI GIA, nửa đời về sau sống trong NHUNG LỤA BẠC TIỀN

Đây là những nàng giáp sinh ra là để làm vợ đại gia, lấy chồng rồi một đời ấm êm sung sướng.

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý sống rất tích cực, nhạy bén, luôn có những mong muốn, đặc biệt là về tình duyên. Họ muốn có một chuyện tình lâu dài cùng bạn đời đầu bạc răng long. Họ ước mơ cùng người mình thương sống thật hạnh phúc.

Chính sự chân thành, sâu sắc trong tình cảm giúp hôn nhân của họ bền chặt hơn. Đây cũng là điều thu hút đàn ông giàu có nhất ở người tuổi Tý.

Chính sự chân thành, sâu sắc trong tình cảm giúp hôn nhân của họ bền chặt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu khiêm nhường, biết thấu hiểu và quan tâm nên luôn thu hút người khác phái. Họ có sự nghiệp từ chính khả năng của mình. Họ lại thiện lương, nhân ái, luôn giúp đỡ người khác. Họ nhanh nhạy, khéo léo trong ăn nói. Thành công trong cuộc sống chính là điều họ nhận được từ sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Họ kỳ vọng cao vào một nửa của mình. Do đó, chỉ đàn ông thành đạt, chân thành mới khiến họ bằng lòng ở bên cả đời.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ ăn mặc rất hợp thời trang, thông minh và kiên quyết. Họ sống độc lập, không thích cậy dựa ai. Họ luôn có suy nghĩ chỉ mình mới có thể giúp mình. Vì vậy, chồng của con giáp này cũng phải là người thành đạt và có bản lĩnh.

Chồng của phụ nữ tuổi Ngọ có công danh sự nghiệp rực rỡ, lại giàu có giỏi giang. Và có khi không có bề ngoài nổi bật cũng không dễ lấy lòng được con giáp này. Tuy nhiên, phụ nữ tuổi Ngọ một khi yêu là rất mãnh liệt, tận tụy hết lòng vì chồng con.

Phụ nữ tuổi Ngọ ăn mặc rất hợp thời trang, thông minh và kiên quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân giỏi giang, khiến đàn ông có phần nể phục. Họ tài giỏi hơn người, và luôn rất nỗ lực nên thành công đến khá sớm. Cùng sự khôn khéo, nhạy bén, họ luôn đạt được điều mình mong muốn. Chính sự nổi bật này luôn thu hút đàn ông thành đạt, giàu sang.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tất tần tật vận may lẫn xui xẻo của 12 con giáp trong năm Mậu Tuất Chắc chắn ai cũng tò mò không biết vận may, vận xui của mình trong năm Mậu Tuất này. Hãy đọc bài viết này để biết thêm chi tiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nang-giap-sinh-ra-de-lam-vo-dai-gia-nua-doi-ve-sau-song-trong-nhung-lua-bac-tien-270760.html