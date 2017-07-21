Nàng giáp sinh ra đã mang số mệnh đại gia, cả đời không lo tiền bạc?

Nàng giáp này vừa lọt lòng đã sướng hơn người. Họ vốn có đầu óc, nhanh nhạy, khéo léo trong cư xử, lại giỏi quan sát. Khi còn độc thân thì họ được gia đình yêu thương hết lòng. Khi kết hôn thì lại được chồng cưng chiều. Cuộc sống về sau rất hạnh phúc, đủ đầy, không bao giờ phải lo toan gì.

Phụ nữ tuổi Thân có đầu óc, nhanh nhạy và có số vượng phuĐây chính là những nàng giáp mang số mệnh đại gia ngay từ khi lọt lòng

Hơn nữa, phụ nữ tuổi Thìn có duyên kinh doanh, luôn hút tiền tài. Nàng giáp này luôn có thể đạt nhiều thành tựu khi kinh doanh. Dù vậy, với họ, tiền bạc không là tất cả, không là điều quan trọng nhất.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão giỏi giang, có đầu óc, luôn biết tiết kiệm và xài tiền cẩn thận. Đây cũng là những người luôn nghĩ suy cho chuyện đầu tư tiền bạc dài lâu. Nàng giáp này hy vọng có thể là hậu phương vững chắc cho chồng. Vận mệnh của họ không những hút tiền tài cho chồng mà còn giúp chồng có sự nghiệp vững vàng, cả đời sung túc.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ có số mệnh đại gia nhất trong 12 con giáp. Họ giỏi giang, có đầu óc còn là hậu phương giúp chồng thành công. Đây còn là những phụ nữ vui tính, thu hút và rất quyến rũ, được nhiều người theo đuổi. Đàn ông chỉ cần có con giáp này ở bên thì tiền tài cứ tới liên miên, công danh sự nghiệp thành công rực rỡ.

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân có đầu óc, nhanh nhạy và có số vượng phu. Họ khéo léo trong giao tiếp, vì vậy luôn được chồng và nhà chồng yêu thương, chiều chuộng. Và ngay cả khi họ không được gả cho chồng giàu có thì số mệnh của họ vẫn là đại gia. Họ tài năng, thông minh, lại rất biết cố gắng nên chuyện thành công hoàn toàn không khó. Bước vào trung vận, cuộc đời họ đủ đầy không thiếu gì.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất biết cách quản lý tiền tài. Có khi họ không giỏi chuyện đầu tư nhưng luôn xài tiền rất cẩn thận. Trong chuyện tình duyên, họ cũng gặp được người như thế. Từ đây mà cả 2 xây dựng gia đình rất đủ đầy và hạnh phúc. Cả về cuộc sống tinh thần và công việc đều rất suôn sẻ, tài lộc không dứt. Dù vậy, nàng tuổi Dậu không phải chỉ nhắm đến việc lấy chồng giàu. Có thế nào, họ vẫn muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền vững.

Tuổi Hợi

Nàng tuổi Hợi có số mệnh sung sướng từ nhỏ. Đây là dạng phụ nữ nữ tính, dịu dàng. Nàng lựa chọn bạn đời không dựa trên những tiêu chuẩn giỏi giang hay vật chất, chỉ cần hợp với sự lãng mạn của nàng là được. Chính sự chân thành này mà thu hút cánh mày râu không dứt. Họ luôn có thể thành đại gia ở bất kì độ tuổi nào. Không giàu sang của cải, thì giàu sang về hạnh phúc.

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