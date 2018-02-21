Nàng giáp khiến đàn ông nớm nớp giữ mỗi ngày, cưng chiều hết mực, cung phụng một đời!

Tâm linh - Tử vi 21/02/2018 05:30

Đây là những nàng giáp được đàn ông yêu chiều, cung phụng cả đời!

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi sống cởi mở, giàu lòng bao dung, luôn nghĩ suy cho người khác. Đây là kiểu phụ nữ tận tụy vì chồng con, luôn cùng chồng vượt qua mọi thăng trầm trong cuộc sống.

Không những vậy, phụ nữ tuổi này còn đem đến may mắn cho chồng, biết vun vén gia đình nên luôn được chồng yêu chiều. Lấy được vợ có tuổi này thì đàn ông cứ yên tâm làm việc, đã có vợ lo toan mọi điều ở nhà.

Nàng giáp khiến đàn ông nớm nớp giữ mỗi ngày, cưng chiều hết mực, cung phụng một đời! - Ảnh 1
 Đây là kiểu phụ nữ tận tụy vì chồng con, luôn cùng chồng vượt qua mọi thăng trầm trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù là công việc hay trong gia đình, phụ nữ tuổi Sửu luôn có thể giúp chồng một tay. Do đó, lấy được người vợ tuổi này thì chồng cứ lo tu chí làm ăn, tiền tài vận may lũ lượt kéo đến.

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão trời sinh có số vượng phu ích tử. Khi lấy chồng, họ sẽ hết lòng vì gia đình, là dâu thảo, vợ đảm, mẹ hiền.

Người tuổi này luôn toát lên phong thái nhã nhặn, được nhiều người quý mến. Họ lại khôn khéo trong cư xử, biết vun vén cho gia đình. Đàn ông luôn say mê con giáp này như điếu đổ.

Nàng giáp khiến đàn ông nớm nớp giữ mỗi ngày, cưng chiều hết mực, cung phụng một đời! - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Mão trời sinh có số vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn có số phú quý, thế nào cũng lấy được chồng giỏi giang, giàu có.

Khi đã lập gia đình, con giáp này sẽ một lòng chỉ biết lo cho gia đình. Hơn hết, họ luôn biết chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe của bản thân, khiến chồng khó lòng ngó lơ được.

Dù là trong công việc hay gia đình, con giáp này đều gặp nhiều vận may. Họ có cuộc sống hôn nhân viên mãn và tràn đầy hạnh phúc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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