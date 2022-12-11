Năm xui tháng hạn sắp qua, 15 ngày cuối cùng năm 2022, 3 con giáp tiền nối đuôi vào túi, quý nhân gõ cửa nhà, trời thả vận may, đổi vận cải số

Vào 15 ngày cuối cùng năm 2022, dù làm thuê hay làm chủ những con giáp may mắn này cũng đại cát đại lợi, ngồi chơi tiền cũng ập xuống đầu.

Tuổi Thân Thân là con giáp thông minh, lanh lợi, học 1 biết 10, tài giỏi vượt bậc. Thế nên, người tuổi Thân gặp được rất nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống, càng chí thú làm ăn càng vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những ngày đầu năm không mấy suôn sẻ thế nhưng 15 ngày cuối cùng năm 2022 chính là thời hoàng kim để tuổi Thân đổi đời. Không chỉ trở thành con giáp giàu có rực rỡ, Thân còn chuyện rủi hóa lành, cơ hội thành tỷ phú xuất hiện ngay trước mắt, thăng hoa bất ngờ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những ngày đầu năm không mấy suôn sẻ thế nhưng 15 ngày cuối cùng năm 2022 chính là thời hoàng kim để tuổi Thân đổi đời - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Hiền lành, lương thiện và biết suy nghĩ cho người khác nên Mão đi đến đâu cũng được thương yêu, nâng đỡ. Chính nhờ thận trọng, tinh tế và chân thành nên dù không có quá nhiều tham vọng nhưng công danh, sự nghiệp của Mão vẫn phất lên ầm ầm. Tử vi có nói, Mão sẽ chuyển hướng bất ngờ, có nhiều cơ hội để khẳng định tài năng trong 15 ngày cuối cùng năm 2022. Cụ thể, con giáp giàu sang này sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ, từ công việc, tài vận đến những mối quan hệ xung quanh đều khởi sắc đáng mong chờ.

Tử vi có nói, Mão sẽ chuyển hướng bất ngờ, có nhiều cơ hội để khẳng định tài năng trong 15 ngày cuối cùng năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, kiên định và luôn quyết tâm có cho bằng được thứ mình muốn. Dám nghĩ dám làm, dám liều lĩnh nên Dần ắt sẽ là người có quyền lực, địa vị khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong 15 ngày cuối cùng năm 2022, nhờ có thần tài ưu ái nên người Dần sẽ mở ra nhiều hướng đi mới trong sự nghiệp. Con giáp này làm thư thả mà cũng kiếm được bộn tiền, cuộc sống sung túc dư dả đến năm sau. Trong 15 ngày cuối cùng năm 2022, nhờ có thần tài ưu ái nên người Dần sẽ mở ra nhiều hướng đi mới trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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