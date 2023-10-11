Nam Tào điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 10 ngày tới: Không thành Rồng cũng thành Phượng, ngồi mát ăn bát vàng, gánh hết lộc trời

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 18:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vượt vũ môn thành công, tài lộc tăng vù vù trong 10 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, trong 10 ngày tới, cuộc sống của tuổi Tỵ sẽ thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng may mắn, suôn sẻ.

Tuy nhiên, điều đó có vẻ đến muộn hơn là họ mong đời. Những thời điểm trước đây, tuổi Tỵ đã trải qua nhiều thử thách, khó khăn, thậm chí khiến họ mất hết hy vọng.

Nhưng trong 10 ngày tới, mọi thứ dường như được thượng đế ban nhiều phước lành, giống như kiểu sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc sống tuổi Tỵ như bước sang một trang mới.

Đặc biệt, vào thời điểm này, vận may tuổi Tỵ sẽ thay đổi. Đây là lúc họ sẽ cảm nhận được sự may mắn của mình. Tuổi Tỵ cần phải bình tĩnh quan sát mọi thứ, có khả năng bạn sẽ gặp được quý nhân và người này sẽ giúp bạn gầy dựng sự nghiệp vững chắc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

Dự kiến, tuổi Tỵ sẽ ăn nên làm ra, ngày càng phát tài, tiền bạc dư dả sống đến hết tháng sau.

Nam Tào điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 10 ngày tới: Không thành Rồng cũng thành Phượng, ngồi mát ăn bát vàng, gánh hết lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

10 ngày tới cũng là một thời điểm tốt để người tuổi Tuất chuyển mình và đổi vận. Người cầm tinh tuổi này sẽ có một khoảng thời gian mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Trong công việc, người tuổi Tuất gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tính chăm chỉ và biết cố gắng nên dễ làm đâu thắng đó. Cũng nhờ thế nên họ được lãnh đạo ghi nhận, có thể được thăng quan tiến chức, đề bạt khen thưởng. Ở phương diện tài lộc, thời điểm này người tuổi Tuất được thần Tài chiếu mệnh nên đây là lúc hốt bạc của người tuổi này.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, tuổi Tuất sẽ kiếm thêm bộn tiền, kết quả thu về rực rỡ nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Trong 10 ngày tới, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt, người tuổi này nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ. Vừa biết nắm bắt cơ hội vừa được quý nhân giúp đỡ thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Trong 10 ngày tới, không chỉ công việc và tài lộc mà mọi mặt cuộc sống của người tuổi Tuất đều có những bước chuyển biến đáng kể. Do đó, bản mệnh này hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên.

Nam Tào điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 10 ngày tới: Không thành Rồng cũng thành Phượng, ngồi mát ăn bát vàng, gánh hết lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được biết đến với tài năng, trí tuệ hơn người. Bạn lại là con giáp thông minh, khôn khéo, biết đối nhân xử thế, biết nhìn xa trông rộng. Trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi Dậu luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để có thể thay đổi bản thân và cải thiện cuộc sống.

Tử vi học có nói, trong 10 ngày tới, người tuổi Dậu giải hết vận xui, công danh sự nghiệp có bước tiến thấy rõ. Trong thời điểm này, người tuổi Dậu sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa. Quý nhân sẽ xuất hiện giúp sự nghiệp của bạn thăng hoa, viên mãn. Người này rất tin tưởng vào bạn và sẽ trao cho bạn cơ hội quý như vàng để thể hiện tài năng, sở trường.

Trong việc kinh doanh, sau một thời gian loay hoay thử nghiệm, bạn đã tìm được hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình. Những ý tưởng, sáng kiến của bạn mang lại nhiều hiệu quả. Khách hàng kéo đến ngày càng đông, mang lại cho bạn nguồn thu dồi dào.

Nam Tào điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 10 ngày tới: Không thành Rồng cũng thành Phượng, ngồi mát ăn bát vàng, gánh hết lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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