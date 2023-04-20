Nam Tào đã ghi rõ vào đúng buổi chiều ngày 21/4: 3 con giáp sung sướng như tiên, trúng đậm giàu to, của cải tràn trề, tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 13:30

Từ khung giờ này, ai là con giáp được Thần Tài che chở chỉ lối, tiền kiếm về đếm hoài chẳng hết, phát tài phát lộc. Sự nghiệp công thành danh toại, gia đọa yên vui bình an.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Theo tử vi từ khung giờ này, nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Trâu sẽ thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối tháng, Sửu càng ăn nên làm ra, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Lúc này tuổi Sửu sẽ có vận may lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Họ thần tài và thần may mắn chiếu cố nên có thể họ sẽ kiếm được nhiều tiền.

Nam Tào đã ghi rõ vào đúng buổi chiều ngày 21/4: 3 con giáp sung sướng như tiên, trúng đậm giàu to, của cải tràn trề, tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cũng là 1 trong những con giáp phát tài từ khung giờ này. Bản mệnh có tài lộc ùn ùn kéo tới, không mất nhiều thời gian để tìm kiếm cơ hội mà chỉ cần chớp thời cơ trước mắt thôi đã đủ mệt rồi. Bản mệnh là người nhanh nhẹn, linh hoạt nên chuyện này không làm khó bạn quá nhiều, có thể bạn sẽ bối rối trong mấy ngày đầu nhưng rồi lại nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống thôi.

Từ khung giờ này tuổi Tý lại càng có nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập của mình. Đặc biệt là cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều có cơ hội này, không chỉ riêng một ai đâu nhé. Bản mệnh hãy cố gắng để phát huy được năng lực của mình, không phải ai cũng có được may mắn như bạn đang sở hữu đâu.

Nam Tào đã ghi rõ vào đúng buổi chiều ngày 21/4: 3 con giáp sung sướng như tiên, trúng đậm giàu to, của cải tràn trề, tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp giỏi giang, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Họ biết đối nhân xử thế và biết giữ các mối quan hệ hữu hảo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công việc của con giáp này gặp không ít sự cố.

Tình hình kinh doanh, buôn bán ảm đạm khiến người tuổi Tỵ chịu nhiều áp lực. Từ khung giờ này, con giáp tuổi Tỵ có vận may nhân đôi, tiền tài sẽ tăng lên gấp bội. Họ làm công việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, người tuổi này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Cũng nhờ đó mà doanh số bán hàng của họ tăng lên thấy rõ.

Nam Tào đã ghi rõ vào đúng buổi chiều ngày 21/4: 3 con giáp sung sướng như tiên, trúng đậm giàu to, của cải tràn trề, tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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Tử vi khung giờ này dự đoán 3 con giáp được 'vinh sủng tân trời' có đường công danh sự nghiệp thăng hoa, tài chính vượng phát hưng thịnh, hầu bao rủng rỉnh, gia đạo ấm êm. Từ khung giờ này, họ đón nhận may mắn chạm đỉnh, tài khí sáng chói, phúc khí dâng cao.

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