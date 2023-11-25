Nam Tào chấm sổ, sự nghiệp của 3 con giáp phất lên rực rỡ trong 10 ngày tới: Hậu vận mỹ mãn như ý, nhà đẹp xe sang có đủ, số dư tài khoản ngân hàng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài ghé thăm nhà, nhận phước báo trùng lai trong 10 ngày tới.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mèo luôn nằm trong danh sách những con giáp thịnh vượng và giàu có. Trong 10 ngày tới, đã có nhiều dấu hiệu báo hiệu sự thuận lợi trong làm ăn và may mắn của con giáp này.

Có thể nói, Tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong thời điểm này. Nếu thời gian trước, bạn có thể cảm thấy buồn phiền vì vận đen đeo bám, công việc không được thuận lợi như ý thì lúc này, sự nghiệp của bạn đã khởi sắc lên nhiều phần. Nhờ gặp được đối tác làm ăn đáng tin cậy, công việc kinh doanh của bạn phất lên nhanh chóng, doanh thu tăng vọt. Nếu bạn tránh được những mâu thuẫn không đáng có với nhân viên của mình thì 10 ngày tới quả là thời điểm thành công mỹ mãn đối với bạn.

Nam Tào chấm sổ, sự nghiệp của 3 con giáp phất lên rực rỡ trong 10 ngày tới: Hậu vận mỹ mãn như ý, nhà đẹp xe sang có đủ, số dư tài khoản ngân hàng tăng vùn vụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm cao với bản thân và gia đình. Đây là con giáp không thích nói nhiều, chỉ dùng hành động để thể hiện bản thân.

Tuổi Tuất siêng năng, luôn nắm bắt cơ hội để vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời gian trước đây, tuổi Tuất có nhiều khó khăn, vật chất cũng không dư dả, công việc có nhiều trở ngại. Nhưng càng gần về cuối năm thì tuổi Tuất càng có nhiều cơ hội đổi đời.

Đặc biệt trong 10 ngày tới, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn và cơ hội tỏa sáng. Như bù đắp cho những khó khăn tuổi Tuất gặp phải trong thời gian qua, lũ lượt tài lộc và vận may đến trong thời gian này. Tuổi Tuất ngồi không cũng có tiền bạc, có người đến giúp.

Nam Tào chấm sổ, sự nghiệp của 3 con giáp phất lên rực rỡ trong 10 ngày tới: Hậu vận mỹ mãn như ý, nhà đẹp xe sang có đủ, số dư tài khoản ngân hàng tăng vùn vụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 10 ngày tới, tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo

Những người tuổi Mùi chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Thìn sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn trong thời điểm này. Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

Nam Tào chấm sổ, sự nghiệp của 3 con giáp phất lên rực rỡ trong 10 ngày tới: Hậu vận mỹ mãn như ý, nhà đẹp xe sang có đủ, số dư tài khoản ngân hàng tăng vùn vụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh

Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bất ngờ nhận tin vui, lắm của, lắm thành công vào đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 25/11 tu vi ngay 26/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 32 phút trước
Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 35 phút trước
Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 40 phút trước
Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Xã hội 1 giờ 23 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 1 giờ 31 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận