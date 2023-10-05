Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp tạm biệt đói nghèo từ ngày 5/10 đến ngày 9/10: Khổ tận cam lai, biến hung thành cát, có trong tay khối tài sản kếch xù

Tử vi từ ngày 5/10 đến ngày 9/10 cho biết, vận trình của người tuổi Thân đã có sự biến chuyển mạnh mẽ. Họ may mắn được các sao tốt lành trợ mệnh, quý nhân giúp vận trình thuận lợi thêm nhiều phần.

Một số người còn có thể lan vận may này cho những người trong gia đình, giúp người thân thuận lợi nhiều hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Một số người khác sẽ vượng đào hoa, người độc thân muốn tìm được tình yêu đích thực nên ăn nói khéo léo hơn và cải thiện tình hình tài chính của mình.

Vào thời điểm trên, con giáp này sẽ vươn lên, bứt phá mạnh mẽ. Họ sẽ không còn vướng phải những chuyện vụn vặt, vấn đề nếu phát sinh sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Có thể nói, đây chính là thời cơ đến của bản mệnh, nếu thực sự có thể nắm bắt được vận may lớn này thì dù nghèo đến đâu cũng có thể làm giàu, phất lên nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, người tuổi Mùi là những người thân thiện, chân thành, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Họ luôn giữ được tinh thần tích cực và biết cách truyền cảm hứng cho những người ở xung quanh mình.

Người tuổi này tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè và rất được lòng người. Khi gặp khó khăn, họ dễ được quý nhân giúp đỡ và thường có cơ hội thăng tiến hơn những người khác.

Theo tử vi từ ngày 5/10 đến ngày 9/10, cuộc sống của con giáp tuổi Mùi sẽ sang một trang mới. Con giáp này được Thần Tài ban lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương sẽ lập được thành tích xuất sắc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng quan trọng, thu nhập tăng lên nhiều so với thời gian trước. Người tuổi này có vận đào hoa vượng. Những người độc thân sẽ sớm có người thương. Trong khi con giáp tuổi Mùi đã có gia đình sẽ sớm đón nhận tin vui mang thai, sinh con.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn đều được hưởng nhiều phước lành, vì tính cách quá tình cảm, chu đáo nên xung quanh Thìn luôn có quý nhân phù trợ. Người tuổi Thìn khi thành công trong mọi thứ cũng không quá kiêu ngạo, thay vào đó con giáp này lại càng nỗ lực hơn nữa để phát triển cuộc sống viên mãn.

Tử vi từ ngày 5/10 đến ngày 9/10 cho biết, Thìn sẽ có một khoảng thời gian ngập tràn niềm vui, tài lộc dư dả trong thời gian này. Ngay trong những ngày đầu năm, Thìn đã có cơ hội phát tài phát lộc. Người tuổi Thìn chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Những người tuổi Thìn càng chăm chỉ càng thăng quan phát tài.

Ngoài ra, do vận trình đào hoa tìm tới nên với những người tuổi Thìn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.