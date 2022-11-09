Năm Quý Mão 2023, con giáp nào dính tài ương xui xẻo, con giáp nào sáng giá trên con đường sự nghiệp?

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 23:00

Năm 2023, những con giáp dưới đây vướng hạn tam tai, con giáp đỏ cả tình lẫn tiền.

Tuổi Dần

Chia buồn với người tuổi Dần vì bạn là con giáp xui xẻo năm 2023, nhiều phương diện cuộc sống đều gặp phải trở ngại, nếu không cố gắng thì khó lòng vượt qua. Chẳng những vậy, bản mệnh còn gặp nhiều bế tắc trong cách nghĩ, hành sự chỉ chú tâm vào cảm nhận của bản thân mà thiếu sự quan sát tổng quan nên đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn.

Hung vận còn khiến tiền bạc liên tục thất thoát, do đó đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này. Vấn đề lựa chọn đối tác chớ nên qua loa, nếu không bạn và đối phương có thể vướng phải tranh chấp liên quan tới tiền bạc mà cuối cùng thì bạn sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn.

Phương diện tình cảm khá ảm đạm, người độc thân dù vẫn có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò nhưng đa phần chẳng đi tới đâu. Tình cảnh dang dở vừa tốn công sức lại vừa dày vò tâm lý khiến bạn thêm mệt mỏi và chán chường.

Với các cặp đôi, do tâm lý nhiều gút mắc, tự mình buồn phiền nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Quan hệ đôi bên ngày càng xa cách sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện.

Tuổi Tý 

Năm 2023 là năm Tam tai thứ 2 tuổi Tý bước vào hạn xấu. Đây được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Tý bước sang năm 2023 cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc 'rơi rớt', dễ gặp thị phi.

Năm Quý Mão 2023, con giáp nào dính tài ương xui xẻo, con giáp nào sáng giá trên con đường sự nghiệp? - Ảnh 1
Bản mệnh cần cẩn trọng trong đi lại, hạn chế xuất hành, kỵ sông kỵ biển để tránh rủi ro. Công việc của con giáp này có dấu hiệu chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp bởi cho dù bạn đã rất chăm chỉ nhưng cạnh tranh, đấu đá lại càng lúc càng gay gắt.

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong những con giáp may mắn năm 2023 đó chính là tuổi Hợi. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Ngọ đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Ngọ sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!

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