Năm mới thắng lợi mới, 3 con giáp khai xuân như ý, phúc lộc song hành, vận số đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 22/01/2023 05:02

Có 3 con giáp may mắn ngập tràn, tài lộc hơn người trong tuần đầu tiên của năm mới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất chăm chỉ. Mặc dù bản mệnh khá kiệm lời, không thích gây sự với người khác nhưng họ không ngừng nâng cao năng lực của mình. Về tiềm lực cá nhân, Sửu chưa từng thua bất kỳ ai. Sự tiến bộ tích cực của bản thân người tuổi Sửu cũng rất lớn. Điều đó thể hiện ở mọi mặt.

Người tuổi Sửu là một trong 3 con giáp được coi là có cơ hội giàu có ngay từ đầu năm mới. Người tuổi Sửu thời gian này được thần Tài ưu ái, quý nhân giúp đỡ nên có bước ngoặt lớn, có thể được thăng chức, tăng lương. Thời điểm này, mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi - nhất là với những người tuổi Sửu làm ăn kinh doanh, buôn bán có nhiều cơ hội giao thương với những khoản lợi nhuận hời nhất.

Năm mới thắng lợi mới, 3 con giáp khai xuân như ý, phúc lộc song hành, vận số đỏ chót - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, những người tuổi Thìn thường được cho là sôi nổi, thân thiện và làm việc có tổ chức, nề nếp. Vì thế không khó để con giáp này trở thành “người nổi tiếng” trong môi trường công sở. Trong công việc, cách giải quyết tinh tế và linh hoạt giúp tuổi Thìn ghi điểm trong mắt lãnh đạo, đồng nghiệp. Thậm chí đến những kẻ thường tỏ ra ghen ghét con giáp này cũng phải “tâm phục khẩu phục” với khả năng làm việc của tuổi Thìn.

Không chỉ có sự nghiệp hanh thông, tài lộc ào ào, con giáp này còn có đường tình duyên vô cùng khởi sắc trong những ngày đầu tiên của năm mới.

Đặc biệt, tuổi Thìn sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhiều đối tượng ưng ý trong các buổi liên hoan, họp mắt sắp tới. Vì vậy dù thích hay không, họ cũng cần phải xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu khi tham gia những buổi tụ tập này.

Năm mới thắng lợi mới, 3 con giáp khai xuân như ý, phúc lộc song hành, vận số đỏ chót - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách lạc quan, vui vẻ, sống độc lập và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Đa số những người tuổi Ngọ đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, bên cạnh đó người tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi nên gặp được nhiều cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, kéo theo tài vận dồi dào.

Tử vi học có nói, những ngày đầu tiên của năm mới, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có bước chuyển biến tích cực bất ngờ. Đặc biệt từ giai đoạn này trở đi, tuổi Ngọ sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng chăm chỉ càng kiếm được nhiều tiền. Những người tuổi Ngọ sẽ gặp được hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn, thỏa sức sáng tạo và gặt được thành công vang dội.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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