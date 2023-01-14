Năm mới tài lộc mới, 3 con giáp trúng số độc đắc ngay dịp đầu năm, giữa năm mua nhà triệu đô, xe hơi tiền tỷ, cuộc sống thăng hoa, cả năm hưởng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 14/01/2023 00:06

Năm mới mang lại nhiều tài lộc cho 3 con giáp có tên dưới đây.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2023, dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện.

Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu, không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phát tài nhờ may rủi.

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực.

Nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

Thời điểm mà tuổi Dần cần tập trung phát triển chính là tháng Giêng. Lúc này, bạn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa.

Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn.

Năm mới tài lộc mới, 3 con giáp trúng số độc đắc ngay dịp đầu năm, giữa năm mua nhà triệu đô, xe hơi tiền tỷ, cuộc sống thăng hoa, cả năm hưởng phúc sâu dày - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Đầu năm mới, những người tuổi Dậu hạnh phúc viên mãn, cầu được ước thấy, thu hết may mắn của thiên hạ. Mỗi khi bước chân ra đường là lộc lá rơi trúng đầu, chân đạp phải mỏ vàng. Tiền bạc nhờ đó cứ đổ về không ngớt, dư dả sắm xe, mua nhà, ngồi không hưởng phúc đón Tết.

Năm Quý Mão, tuổi Dậu cũng không cần phải bôn ba quá nhiều mà chỉ cần ngồi một chỗ hưởng thụ. Nên đem tiền đầu tư vào bất động sản hoặc mua đất để thu về nguồn lợi khủng. Đây là thời điểm vàng để tuổi Dậu chuẩn bị cho cuộc sống tương lai của mình. Bạn nên nắm bắt cơ hội kiếm tiền để cuộc sống về già được an nhàn, sung sướng hơn.

Năm mới tài lộc mới, 3 con giáp trúng số độc đắc ngay dịp đầu năm, giữa năm mua nhà triệu đô, xe hơi tiền tỷ, cuộc sống thăng hoa, cả năm hưởng phúc sâu dày - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Họ sinh ra vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Thời vận của tuổi Tỵ đến từ năm 2023, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp hai năm. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, năm 2023, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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