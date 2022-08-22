Năm mới cận kề, những con giáp nào không thể thoát xui xẻo dịp cuối năm 2022?

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 05:00

Dù sắp bước qua năm mới, những con giáp dưới đây lại vướng hạn tam tai, cẩn thận xui xẻo ập đến lúc nào không hay vào dịp cuối năm.

Tuổi Thìn

Khoảng thời gian cuối năm 2022 này, vận trình của người tuổi Thìn khá ảm đạm. Vì công việc không có tiến triển nên nhiều khi, bạn trở nên lơ là, thiếu tập trung, thậm chí để xảy ra những lỗi sai đáng tiếc.

Bản mệnh cần tự nhắc nhở bản thân nên nghiêm túc hơn trong công việc nếu không muốn làm xấu đi hình ảnh của bản thân, khiến lãnh đạo có cái nhìn không tốt.

Trên phương diện làm ăn, bản mệnh cũng cần thật sự cẩn trọng, không nên nôn nóng đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý nhiều hơn đến các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là những kẻ thường xuyên nịnh hót hoặc tỏ vẻ thân thiết, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dường như cả hai đều đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao nên không ai chịu nhường ai. Có lẽ con giáp xui xẻo cuối năm 2022 này và nửa kia cần học cách tha thứ cho nhau, chớ nên so đo, tính toán, gây tổn thương tình cảm.

Tuổi Mão

Dù đã là những tháng cuối cùng của năm 2022 nhưng người tuổi Mão khó được thảnh thơi vì bị hung tinh cản trở.

Công danh sự nghiệp không có dấu hiệu phát triển, một vài dự định khó có thể trở thành hiện thực, bản mệnh sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức mới có thể chạm tới mục tiêu của mình.

Thời điểm có thêm cả Thiên Quan xuất hiện, bạn cần chú ý để tránh dẫn tới những sai sót không đáng có. Kẻ tiểu nhân đứng trong bóng tối giở trò sẽ khiến bạn khó mà né tránh.Điều duy nhất bạn có thể làm là hãy cẩn trọng trong từng hành động, tránh để tiểu nhân nắm thóp.

Chuyện làm ăn nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền của chỉ là chuyện nhỏ, mất đi uy tín ảnh hưởng tới đường buôn bán về sau mới là chuyện lớn.

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Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này sẽ có một vài sóng gió khiến bạn thêm áp lực. Bạn và nửa kia vẫn chưa thực sự hiểu nhau nên mới dễ mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt. Cả hai nên trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn để cùng tháo gỡ vướng mắc.

Tuổi Hợi

Khoảng thời gian cuối năm 2022 này, vận trình của người tuổi Hợi tiềm ẩn nhiều điều hung hiểm. Bạn phải đối diện với sự cạnh tranh, đấu đá của đồng nghiệp, khiến công việc trở nên trì trệ, khó đạt được năng suất và chất lượng như ý muốn.

Chính những điều này tác động xấu đến bạn, khiến bạn trở nên căng thẳng, áp lực thường xuyên. Tuy nhiên, dù có trở ngại đến mấy, bạn cũng không nên nản chí, cứ nỗ lực rồi bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Tài vận của bản mệnh khó mà khởi sắc bởi việc chi tiêu vượt quá số tiền mà bạn làm ra. Bản mệnh cần thắt chặt việc mua bán sắm sửa, giảm bớt những món đồ không thực sự cần thiết.

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng chớ nên đưa ra quyết định làm ăn lớn kẻo bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản vì cả tin. Trong chuyện tình cảm, người đã lập gia đình nên dành thời gian trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, chớ nên giữ mọi chuyện ở trong lòng. Bạn có biết rằng sự yên lặng sẽ khiến đôi bên ngày càng khúc mắc nhiều hơn, cuối cùng là rạn nứt tình cảm hay không? 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khẩo!

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