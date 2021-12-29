Nắm bắt vận may ngày 1/1/2022, 3 con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, vận trình tài lộc tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 19:30

Khoảng những ngày đầu năm 2022 sẽ là khoảng thời gian may mắn hiếm hoi mà 3 con giáp này nên nắm giữ, tránh để vụt mất. Nếu nắm được vận may sẽ có cơ hội đổi đời trong năm, cuộc sống sẽ có nhiều khởi sắc.

Tuổi Thân

Được Chính Tài cát thần tương trợ, vận trình tài lộc của tuổi Thân tươi sáng trong năm 2022. Nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán tăng nguồn thu phụ.

Nắm bắt vận may ngày 1/1/2022, 3 con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, vận trình tài lộc tươi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 1 tháng 1 năm 2022 sắp tới, tuổi Thân sẽ chính thức bước vào giai đoạn thăng hoa, cuộc sống khởi sắc đáng mong chờ. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thân sẽ phát tài, vận may lội ngược dòng, cuộc sống mỗi ngày mỗi rực rỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Thân cũng được mọi người khen ngợi, có cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống hanh thông. Nếu may mắn có thần tài chiếu cố, tuổi Thân có thể đếm tiền mỗi ngày, dù nghèo đến đâu cũng tìm được cơ hội giàu có.

Tuổi Mùi

Bước vào năm Nhâm Dần, người tuổi Mùi được đồng loạt cát cục tương trợ, ví như gặp đúng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là nền tảng tốt để tự do phát triển, thỏa chí tang bồng. Cụ thể, vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Nắm bắt vận may ngày 1/1/2022, 3 con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, vận trình tài lộc tươi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới đây, cuộc sống tuổi Mùi sẽ chuyển sang một giai đoạn thăng hoa vượt trội. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần sẽ có cơ hội khởi sắc từng ngày. Những người tuổi Mùi sẽ được hưởng phúc lớn trong tương lai, sự nghiệp bắt đầu bước vào giai đoạn đỉnh cao, nếu biết nắm bắt cơ hội thì tài lộc đến nhiều tới mức cản không kịp. Bên cạnh đó, những người tuổi Mùi biết làm ăn kinh doanh thì sẽ ngày càng giàu có hơn, cuộc sống sung túc đủ đầy hơn.

Tuổi Dần

Khác với tử vi tuổi Dần 2021, sang năm 2022, gặp đúng năm tuổi và phạm cục diện Trực Thái Tuế, người tuổi Dần gặp khá nhiều bất lợi và biến động ở khắp các phương diện của cuộc sống.

Nắm bắt vận may ngày 1/1/2022, 3 con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, vận trình tài lộc tươi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, vào khoảng đầu năm, cuộc sống tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến tích cực bất ngờ. Những khó khăn mà tuổi Dần bước qua sẽ tạo bàn đạp để họ thăng hoa trong năm tới, vận may của tuổi Dần bất ngờ lội ngược dòng từ đây. Dù đôi lúc tuổi Dần sẽ gặp gian truân nhưng đều vượt qua được nhanh chóng. Điều đáng nói, vào nửa đầu năm 2022, tuổi Dần sẽ gặp được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, giàu có và thành công hơn hiện tại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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