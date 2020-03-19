Nắm bàn tay lại rồi nhìn vào điểm này, biết ngay vận mệnh giàu sang hay nghèo hèn, cực chính xác!

Tâm linh - Tử vi 19/03/2020 16:55

Sách nhân tướng học chỉ ra rằng, chỉ cần nắm bàn tay lại để đếm số đường chỉ chính là cách xem tướng bàn tay để biết vận mệnh của một người chính xác nhất.

Muốn biết vận tài lộc, sự nghiệp, công danh của một người chỉ cần xem tướng bàn tay theo cách này sẽ rõ, chính xác hơn cả đi xem bói.

xem tuong ban tay 1
Càng về hậu vận họ càng ăn nên làm ra, tiền chất chật két khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Có 1 đường chỉ tay

Theo nhân tướng học, nếu gấp bàn tay lại thấy có 1 đường vân thì bạn là người có tuổi trẻ khá vất vả. Nếm trải không ít gian truân, khốn khó thuở thiếu thời nhưng đấy chính là bàn đạp để người có nét quý tướng này vươn lên trong nay mai.

Sau ngưỡng 40, người có tướng bàn tay này sẽ có đường tài lộc rộng thênh thang, nhà xe có đủ. Càng về hậu vận họ càng ăn nên làm ra, tiền chất chật két khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

xem tuong ban tay 2
Tài vận hanh thông, tình tiền viên mãn chính là những gì bạn nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Có 2 đường chỉ tay

Sau khi nắm bàn tay, nếu thấy có 2 đường chỉ tay thì bạn là người khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, người có nét phúc tướng này được rất nhiều người quý mến, thương yêu mà đỡ đần trong công việc, cuộc sống.

Tài vận hanh thông, tình tiền viên mãn chính là những gì bạn nắm chắc trong tay. Từ tuổi 30 trở đi, người có tướng bàn tay này sẽ thăng tiến ngoạn mục, nếu không làm sếp cũng có thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt.

xem tuong ban tay 3
Sau khi kết hôn, sự nghiệp của người có nét quý tướng này càng phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Có 3 đường chỉ tay

Bạn là người có tố chất lãnh đạo, biết nhìn người và làm việc khoa học, quản lý tài chính khôn ngoan. Tuy nhiên, bạn cần học cách tiếp thu ý kiến của người khác, đừng quá bảo thủ kẻo phạm phải những sai lầm đáng tiếc trong sự nghiệp.

Nếu theo đuổi nghiệp kinh doanh, buôn bán thì bạn sẽ ngày càng giàu sang, có của ăn của để khi còn khá trẻ. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của người có nét quý tướng này càng phất lên như diều gặp gió.

xem tuong ban tay 4
Thuở thiếu thời khổ cực bao nhiêu thì sau 35 tuổi bạn càng thêm phúc thêm phần bấy nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có 4 đường chỉ tay

Bạn là người hiền lành, chân thành và chăm làm điều thiện. Dù không mấy thân thiết nhưng chỉ cần người khác cần sự giúp đỡ bạn sẽ sẵn lòng dang tay đỡ đần mà không hề suy tính thiệt hơn. Thế nên, càng thiện lương bạn càng tích được nhiều công đức, hậu vận ấm êm.

Thuở thiếu thời khổ cực bao nhiêu thì sau 35 tuổi bạn càng thêm phúc thêm phần bấy nhiêu. Hãy cứ dám dấn thân, không ngừng theo đuổi đam mê và quyết đoán trong công việc rồi bạn sẽ muốn gì được nấy, tiêu tiền khỏi nghĩ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Dưới đây chính là những nét quý tướng hiếm có khó tìm, chỉ xuất hiện ở bàn tay của người mang mệnh giàu sang phú quý, cả đời không lo thiếu tiền.

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