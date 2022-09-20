Năm 2023, 1 con giáp tam tai dai dẳng đeo bám, 2 con giáp tậu nhà lầu tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 21:13

Dưới đây là những con giáp sẽ gặp may mắn, kiếm được nhiều tiền của trong năm 2023.

Tuổi Tuất

Tiếp sau tuổi Ngọ là những người tuổi Tuất lọt vào top những con giáp may mắn năm 2023. Đối với người tuổi Tuất, năm Qúy Mão cũng là năm may mắn về tài lộc. Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định.

Tử vi trong năm 2023 người tuổi Tuất liên tục có được cơ hội đưa tới. Nếu bản thân biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì cuối năm có thể thu về khoản tiền lớn. Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc, mà người tuổi Tuất còn may mắn cả về đường tình cảm. Vận đào hoa bủa vây khiến tuổi Tuất có rất nhiều người theo đuổi.

Nếu như còn độc thân, đây là cơ hội tốt để tuổi Tuất tìm được tình duyên đích thực đời mình. Nếu có đôi có chốn, họ sẽ càng thêm phần gắn bó viên mãn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất chăm chỉ, chịu khó, tận tâm và siêng năng. Tử vi dự báo, trong năm 2023 những nỗ lực của tuổi Sửu sẽ được đền đáp. Họ sẽ gặp nhiều may mắn và có nhiều cơ hội về tài lộc.

Năm 2023, 1 con giáp tam tai dai dẳng đeo bám, 2 con giáp tậu nhà lầu tiền tỷ - Ảnh 1
Tuổi Sửu có thể được thăng chức và thăng tiến nhanh hơn, đồng thời có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống tăng lên rõ rệt. Xung quanh tuổi Sửu cũng sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và Sửu có thể nắm bắt hết. Chính điều này khiến cả gia đình có một cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Tý

Người sinh năm Giáp Tý bước sang năm Quý Mão 2023 vướng sao Thái Bạch cần hết sức thận trọng trong công việc làm ăn buôn bán. Trong năm nay nếu có người nào mời gọi bạn đầu tư làm ăn kinh doanh thì bạn cũng đừng vội tin lời ngon ngọt dụ dỗ mà mất trắng tài sản, dễ vướng vào vòng lao lý kiện tụng.

Về mặt sức khỏe trong năm 2023, người Giáp Tý cũng nên thận trọng họa thị phi, nên tránh xa thói ngồi lê đôi mách kẻo tam sao thất bản, khiến cho bạn gặp phải những rắc rối không đáng có.

Bên cạnh đó, người tuổi này cũng nên thận trọng những căn bệnh bất ngờ có thể ập tới ảnh hưởng tới tinh thần cũng như tiền bạc của bạn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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