Năm 2022 là thời điểm "thiên thời địa lợi nhân hòa" để 4 con giáp này kết hôn, hạnh phúc viên mãn, bên nhau đến "răng long đầu bạc"

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 21:57

Chuyện hôn nhân là chuyện trăm năm, chính vì thế lựa thời điểm để kết hôn là chuyện vô cùng quan trọng để tạo tiền đề cho đời sống hôn nhân hạnh phúc lâu dài. Dưới đây là các con giáp cực kỳ thích hợp lập gia đình trong năm nay.

Tuổi Tý 

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình hôn nhân của người tuổi Tý trong năm Nhâm Dần 2022 rất tốt. Người tuổi Tý đã chuẩn bị đủ cả về vật chất lẫn tinh thần để kết hôn trong năm nay. Ngoài ra, con giáp này cũng đã tìm được người phù hợp với mình.

Năm 2022 là thời điểm 'thiên thời địa lợi nhân hòa' để 4 con giáp này kết hôn, hạnh phúc viên mãn, bên nhau đến 'răng long đầu bạc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu người tuổi Tý có dự định kết hôn trong năm mới thì hãy mau chóng chuẩn bị các thủ tục cần thiết để sớm nên duyên vợ chồng.

Tuổi Mão

Năm Nhâm Dần 2022, những người sinh năm Mão rất thích hợp để kết hôn. Tài vận và đường hôn nhân của họ năm rất ổn định. Về công việc, người tuổi Mão có thể đạt được kết quả tốt trong năm nay.

Năm 2022 là thời điểm 'thiên thời địa lợi nhân hòa' để 4 con giáp này kết hôn, hạnh phúc viên mãn, bên nhau đến 'răng long đầu bạc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi sắp xếp được công việc, con giáp này hãy mau chóng kết hôn với người mình yêu để bước sang một chương mới trong cuộc đời.

Tuổi Sửu

Năm Nhâm Dần 2022 báo hiệu những người tuổi Sửu có thể tìm được một nửa, đúng như mong muốn của mình. Trong chuyện tình cảm, con giáp này được đánh giá là “dám yêu dám hận”.

Năm 2022 là thời điểm 'thiên thời địa lợi nhân hòa' để 4 con giáp này kết hôn, hạnh phúc viên mãn, bên nhau đến 'răng long đầu bạc' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, họ thường thể hiện tình yêu với một ai đó một cách vô cùng mạnh mẽ, thông qua hành động và các cử chỉ quan tâm. Bởi vậy, đối phương của những người tuổi Sửu có thể dễ dàng cảm nhận được tâm ý của họ. Từ đó, tiến tới mối quan hệ yêu đương ngọt ngào.

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 sẽ mang đến ảnh hưởng rất tích cực cho những người tuổi Hợi, cực kỳ phù hợp cho những ai muốn bắt đầu cuộc sống gia đình, sinh con đẻ cái. Do đó, nếu bạn thuộc tuổi Hợi và đang ở trong 1 mối quan hệ hòa hợp và ổn định, bạn có thể tính đến việc về chung 1 nhà với người thương của mình. Thời điểm kết hôn phù hợp có thể là ngay mùa hè năm nay.

Năm 2022 là thời điểm 'thiên thời địa lợi nhân hòa' để 4 con giáp này kết hôn, hạnh phúc viên mãn, bên nhau đến 'răng long đầu bạc' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh này có thể yên tâm vì năm Nhâm Dần là 1 năm rất lộc lá cho họ, và họ hoàn toàn có lý khi chọn đây là năm để kết đôi, nhất là khi nữ tuổi Hợi lại lấy được nam tuổi Thìn thì hôn nhân sẽ vô cùng viên mãn.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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