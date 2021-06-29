Năm 2021 - 2025: 3 tuổi cắt sạch tai ương, vận may ập đến liên tiếp, của nả ùn ùn đổ về nhà, vươn lên trở thành đại gia số má

Tâm linh - Tử vi 29/06/2021 20:53

Theo tử vi ngày mới, đây là 3 tuổi may mắn nhất trong 5 năm tới, lối sống thiện lương giúp những con giáp này đuổi sạch tai ương trong những ngày tháng đã qua, bước sang thời kỳ hoàng kim, lộc lá ùn ùn kéo nhau về nhà.

Tuổi Dậu

Thiện lương, nhân hậu, hay giúp người giúp đời không cần lý do lại sống thái độ dĩ hòa vi quý nên người tuổi Dậu được quý nhân nâng đỡ, bề trên hết mực nuông chiều. 2021 sẽ bắt đầu là năm mang lại phúc lộc cho con giáp tuổi Gà, đặc biệt là từ tháng 7 này, con giáp sẽ bước vào thời gian hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là phúc phần mà Dậu sẽ nhận được. 

Theo tử vi ngày mới, từ năm 2021 - 2025, Dậu sẽ đón tài lộc không ngớt, làm ăn hưng thịnh, may mắn ập đến liên tiếp. Càng chí thú làm ăn, nỗ lực vươn lên Dậu càng lắm của nhiều tiền, đếm mãi không hết. Số sắm xe sang, lên nhà lầu là điều chắc chắn có thể đến với Dậu trong 5 năm tới đây. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Được quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc, sao may mắn chiếu mạng, các Tỵ sẽ đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong vòng vài năm tới. Dù làm thuê hay làm chủ, người cầm tinh con Rắn cũng cực kỳ vượng vận tài lộc, dễ có bạc tỷ trong tay, muốn nghèo cũng khó.

Không chỉ có năm 2021, những năm sau đó, Tỵ sẽ ngập trong nhung lụa. Cấp trên liên tục cất nhắc, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, mối làm ăn bám riết không buông, Tỵ ắt sẽ đổi đời sau một đêm, vươn lên trở thành đại gia số má. Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp nhắc nhở, thời gian này, Tỵ quá chăm lo làm ăn mà quên mất chuyện tình cảm. Người độc thân đi về đơn chiếc, người có gia đình nên tập cân bằng cuộc sống và công việc tránh ảnh hưởng tới hòa khí trong gia đình. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã có số phú quý phát tài nên người tuổi Hợi thường gặp người tốt, được quý nhân nâng đỡ, khó khăn gian khổ đến mấy cũng dễ dàng vượt qua. Thời gian qua, Hợi do bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên gặp phải khá nhiều thử thách.

May mắn thay, từ tháng 7 đến cuối năm 2021 năm nay, Hợi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Người làm công ăn lương sẽ có lương thưởng tăng vọt đến bất ngờ, người buôn bán kinh doanh lại hàng vào ra tới tấp, mở rộng kinh doanh là chuyện sớm muộn. Không chỉ giàu có trong nửa cuối năm 2021, từ năm 2022 trở đi, con giáp này cũng may mắn gặp nhiều cơ hội làm ăn tốt kéo đến. Của nả theo nhau kéo về nhà, tiền bạc đầy tủ là phước phần mà Hợi sẽ có. 

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Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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