Mùng 2/9 âm lịch, 3 con giáp lộc tài bùng nổ, mọi sự hanh thông, vạn điều như ý

Cuối tuần là thời điểm bạn không nên đưa ra những quyết định trọng đại, nếu không dễ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc người có quyền cao chức trọng.

Mùng 2/9 âm lịch, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Thân phát triển rực rỡ nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần.

Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Vận trình tài lộc không có dấu hiệu cải thiện rõ ràng vì con giáp này cứ tiêu tiền mà không suy nghĩ cho tương lai sau này của mình.

Mùng 2/9 âm lịch, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Thân phát triển rực rỡ nhất Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mùng 2/9 âm lịch tuổi Dậu có một ngày sự nghiệp phát triển thuận lợi. Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ.

Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, con giáp này có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội thuộc về mình, chớ chần chừ, do dự.

Tuy nhiên tình cảm gia đình tuổi Dậu đang có dấu hiệu rạn nứt. Bản mệnh đừng lấy bất cứ lý do nào để biện minh cho việc mình đã lơ là chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy, hãy dành thời gian cho những người thân yêu trước khi quá muộn.

Mùng 2/9 âm lịch tuổi Dậu có một ngày sự nghiệp phát triển thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ có Chính Ấn che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão vào mùng 2/9 âm lịch đang trên đà tăng tiến. Cũng nhờ thường ngày con giáp này luôn cống hiến hết mình vì công việc, không màng tới lợi ích cá nhân, thành quả đạt được vô cùng xứng đáng.

Tuần này cũng thích hợp để bản mệnh tiến hành việc kết bạn, làm ăn, hoặc bạn sẽ nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn từ đối tác. Tuy nhiên, bạn vẫn cần suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra câu trả lời, đừng quên nhìn lại một vài kinh nghiệm trong quá khứ để hạn chế rủi ro bạn nhé.

Nhờ có Chính Ấn che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão vào mùng 2/9 âm lịch đang trên đà tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.