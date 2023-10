Mùng 1 đầu tháng 4 âm lịch, những việc có thể làm để cầu bình an, may mắn, viên mãn cả tháng, cả năm

Thắp hương cầu bình an, may mắn

Theo đó, vào ngày mùng 1 đầu tháng, quý bạn nên đi chùa thắp hương để cầu bình an, may mắn. Cầu xin các Ngài phù hộ một tháng mới bình an, mạnh khỏe, vận trình sự nghiệp lẫn tình duyên, sức khỏe được thuận lợi, hanh thông.

Tuy nhiên cần hết sức lưu tâm, việc cầu nguyện cúng bái, cốt vẫn từ trong cái tâm chân thành chứ không phải ở mâm cao cỗ đầy. Và lưu ý, nên thắp hương số lẻ, dâng cúng các vật phẩm cũng là số lẻ.

Nên ăn những món ăn mang lại may mắn

Dân gian quan niệm rằng, để cả tháng gặp nhiều may mắn, cát lành, vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng, bạn nên dùng những món ăn như xôi gấc, trái cây màu đỏ (dưa hấu, thanh long ruột đỏ, quả hồng, đu đủ…) hay thịt gà…

Mùng 1 đầu tháng, xôi gấc là lựa chọn hoàn hảo nhất cho mâm cúng gia tiên, Thần Phật cũng như trong mâm cơm gia đình. Màu đỏ biểu hiện cho sự may mắn, thịnh vượng, tài Nhiều gia đình còn lựa chọn xôi gấc để thắp hương ngày mùng 1 vì đây là món ăn chay tịnh và mang ý nghĩa tốt lành.

Ngoài những món ăn mặn, các loại trái cây có màu sắc đỏ hồng như dưa hấu, thanh long, quả hồng,... sẽ mang lại may mắn.

Ngoài ra, theo quan niệm của ông bà xưa, những hạt “cát” trong quả dưa đồng âm với từ “cát” trong tiếng Hán có nghĩa là tốt lành.

Thịt gà là món ăn quen thuộc của mọi nhà trong mọi bữa tiệc. Nó sẽ là món ăn khá lý tưởng cho gia đình bạn dịp đầu tháng. Bởi màu vàng óng của gà tượng trưng cho sự giàu có, phú quý.

Ngoài những món nên ăn, bạn cũng cần lưu ý hạn chế những món không nên ăn như thịt chó, thịt vịt, mực, mắm tôm… để tránh gặp điều xui xẻo trong tháng.

Sử dụng vật phẩm phong thủy theo mệnh ngũ hành

Căn cứ vào mệnh ngũ hành của mỗi người để mang theo những vật phẩm phong thủy hút tài lộc phù hợp trong ngày mùng 1 đầu tháng hoặc cả tháng đó, nhằm thúc đẩy may mắn, kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, giúp cả tháng suôn sẻ, thuận lợi.

Mệnh Kim mang theo yếu tố “Đất”: Tuân theo quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành, Thổ sinh Kim cho nên ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng, người mệnh Kim nên mang theo yếu tố “Đất”. Những yếu tố này gồm trang phục màu nâu hoặc vàng, đặt thêm chậu cây cảnh vào nhà hay trên bàn làm việc…Cách làm này sẽ giúp bạn hút thêm tài lộc, vận may. Mọi việc làm ăn trở nên thuận lợi và hanh thông hơn.

Mệnh Mộc mang theo muối: Ngày mùng 1 đầu tháng, những người mệnh Mộc nên mang theo một chút muối trắng bên người. Nó sẽ giúp bản mệnh thuận lợi trong mọi việc làm ăn, kinh doanh, hút tài vận may. Tốt nhất bạn hãy dùng giấy bạc gói một ít muối và cho vào ví. Đây được xem là lá bùa bình an và may mắn cho người mệnh Mộc.

Mệnh Thủy mang theo bạc: Để thu hút vận khí tốt lành cho người mệnh Thủy. Bạn nên sử dụng một số vật phẩm phong thủy tượng trưng, liên quan đến bạc. Chẳng hạn như bạn đeo trang sức bằng bạc,…Sử dụng bạc bên người sẽ giúp bạn gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an.

Mệnh Hỏa mang theo gỗ: Theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Mộc sinh Hỏa. Trong đó gỗ tượng trưng cho Mộc, lửa tượng trưng cho Hỏa. Vì vậy nếu ngày mùng 1 đầu tháng bạn mang vật phẩm bằng gỗ (trang sức, phụ kiện…) bên mình sẽ mang lại nhiều may mắn. Chuyện làm ăn kinh doanh thuận lợi, dễ phát tài phát lộc.

Mệnh Thổ mang theo yếu tố “Lửa”: Người mệnh này nên mang theo vật phẩm liên quan đến lửa như bật lửa hoặc bao diêm. Bởi những vật phẩm này đại diện cho mệnh Hỏa, Hỏa sinh Thổ nên rất tốt cho việc cầu may mắn trong ngày mùng 1 đầu tháng. Nó giúp bạn tăng vận khí, hút tài lộc và vận may trong vận trình sự nghiệp lẫn tình duyên, sức khỏe.

Phát tâm ăn chay, phóng sinh, làm việc thiện

Đã từ lâu, rất nhiều người có thói quen ăn chay vào ngày mùng 1 đầu tháng hay ngày Rằm (15 âm lịch) hàng tháng.

Ngoài mục đích ăn chay để tưởng nhớ công ơn của Đức Phật và các Tổ sư Phật giáo, ăn chay vào những ngày nêu trên còn được coi là hành động tích thêm công quả và xóa bỏ tội nghiệt. Để từ đó tự thân mỗi người nâng cao ý thức giác ngộ, mở rộng lối suy nghĩ tích cực, tự thu hút may mắn, cát lành cho bản thân.

Việc phóng sinh, làm việc thiện cũng nên tiến hành không chỉ vào ngày mùng 1 đầu tháng (mà có thể làm bất cứ lúc nào phát tâm). Làm việc thiện ắt tích thêm phúc báo lâu bền, vận mệnh vì thế mà cũng được thay đổi theo hướng tích cực hơn.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.