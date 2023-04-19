Mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch: 3 con giáp bước chân vào giới giàu sang, tài lộc bạt ngàn, chuyển bại thành thắng, dư dả tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 08:29

Bước sang mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, hưởng lộc trời ban và dựa vào năng lực xuất chúng của bản thân, 3 con giáp sau đây nhanh chóng trở nên giàu sang, phú quý khó ai bì kịp.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực nên đi đâu cũng được mọi người quý mến, giúp đỡ. Tử vi cho biết, bước sang mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội thuận lợi trong công việc. Nếu như trước đó, nếu người tuổi Tuất đang gặp rắc rối không giải quyết được, thì đây chính là khoảng thời gian tháo gỡ những nút thắt.

Con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công khiến cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Không những thế, những người tuổi Tuất còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ tìm được một nửa của mình. Với những ai đã có đôi có cặp, thì đây chính là khoảng thời gian bạn sẽ có những giây phút hạnh phúc bên nửa ấy của mình. Chính vì thế những người tuổi Tuất hãy dành nhiều thời gian để vun vén cho mối quan hệ của mình thêm bền chặt.

Mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch: 3 con giáp bước chân vào giới giàu sang, tài lộc bạt ngàn, chuyển bại thành thắng, dư dả tiền tiêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu có tính cách cởi mở, chăm chỉ nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ. Trong cuộc sống, dù gặp khó khăn họ cũng dũng cảm đối đầu để gặt hái thành công. Vào mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, tuổi Dậu chỉ cần làm tốt công việc của mình sẽ gặt hái được một số thành công nhất định.

Những người tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực nhất định sẽ có một con đường tài lộc tốt. Lời khuyên cho tuổi Dậu là nên nỗ lực, phát huy trí thông minh, những tư duy độc lập về phát triển sự nghiệp của mình. Nếu bạn định mở rộng kinh doanh thì đây chính là thời cơ thích hợp.

Mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch: 3 con giáp bước chân vào giới giàu sang, tài lộc bạt ngàn, chuyển bại thành thắng, dư dả tiền tiêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vốn là người thật thà, chân thành, tốt bụng nên người tuổi Hợi đi dâu cũng được quý nhân giúp đỡ. Trong thời gian hai tháng tới những người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Con giáp này sẽ dễ dàng thành trên con đường công danh sự nghiệp, thu về được nhiều tài lộc.

Đặc biệt, mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, cuộc sống người tuổi Hợi sẽ bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Vì thế, người tuổi Hợi hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt để thăng quan phát tài.

Mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch: 3 con giáp bước chân vào giới giàu sang, tài lộc bạt ngàn, chuyển bại thành thắng, dư dả tiền tiêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trong 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp 'chuyển sao hoán số', gặt cả cánh đồng vàng, tiền bạc nhét chặt ví, làm gì cũng sinh lời

Trong 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp 'chuyển sao hoán số', gặt cả cánh đồng vàng, tiền bạc nhét chặt ví, làm gì cũng sinh lời

Đúng 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch, vận đổi sao rời, 3 con giáp may mắn đón nhận tài vận thăng tiến. Trong khi Ngọ đón tin vui sự nghiệp thì Mùi lại được cải thiện tài chính.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 3 âm lịch tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 29/2 âm lịch tử vi ngày 1/3 âm lịch

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui