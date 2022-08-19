Mùa thu lá rụng, vận xui rơi rớt, vận may trĩu cành, lợi nhuận đơm hoa, kết tinh vàng bạc, thu đầy thúng tiền, thành công mỹ mãn vào 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 05:05

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn vào 7 ngày tới nhé!

Mùa thu lá rụng, vận xui rơi rớt, vận may trĩu cành, lợi nhuận đơm hoa, kết tinh vàng bạc, thu đầy thúng tiền, thành công mỹ mãn vào 7 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

7 ngày tới, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, phúc khí tràn đầy, chuyện vui nối tiếp nhau gõ cửa. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này làm ăn phất lên trông thấy. Hàng hóa được họ nhập về thường sẽ bán hết trong thời gian ngắn.

Trong khi người làm công ăn lương cũng được cấp trên tạo điều kiện để phát huy khả năng. Nhờ đạt thành tích cao nên người tuổi Thân nhận khoản thưởng lớn, thu nhập dư dả. Người tuổi này cần nắm bắt thêm cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệp để vươn xa hơn trong sự nghiệp.

Tuổi Hợi

7 ngày tới, tuổi Hợi có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào. Họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, tài lộc dồi dào hơn thấy rõ.

Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ nên được cấp trên trọng dụng. Họ cần tin tưởng hơn vào bản thân khi nắm bắt những cơ hội đến với mình.

Người làm kinh doanh cũng cần chú trọng đến việc giao tiếp với khách hàng. Đây cũng chính là cách để họ đẩy mạnh doanh số, đạt được mục tiêu mình muốn. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thể được cấp trên tạo điều kiện đi học tập để nâng cao năng lực, nghiệp vụ.

Tuổi Tuất

7 ngày tới, người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ không ngừng nỗ lực và đạt được những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, khen thưởng.

Trong khi đó, người chưa có công việc sẽ tìm được việc làm phù hợp hơn với bản thân. Con giáp tuổi này không ngừng học hỏi, tích lũy, có nhiều kinh nghiệm để hoàn thành những dự án công việc khó khăn, hứa hẹn thu về nhiều thành quả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

 

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