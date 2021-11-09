Mùa đông năm nay, 3 con giáp vẫn được hào quang soi sáng, gánh vàng gánh bạc về nhà không biết mỏi

Tâm linh - Tử vi 09/11/2021 16:28

Tử vi 12 con giáp cho biết, bước vào mùa đông năm nay, 3 con giáp may mắn vẫn được Thần Tài độ mệnh, gánh lộc về nhà liền tù tì.

Tuổi Tuất

Mùa đông năm nay, người tuổi Tuất đã học được cách nhìn nhận hoàn cảnh của bản thân một cách khách quan. Họ không tự cao tự đại, không lơ là mà luôn tập trung trong công việc. Người tuổi này gặp được quý nhân, được trao cơ hội phát triển năng lực. Vì vậy, đường thăng tiến của họ rộng mở hơn trước.

Với những người đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là cơ hội tốt để họ phát triển sự nghiệp của bản thân theo một hướng khác. Con giáp may mắn làm việc chăm chỉ, khó khăn cũng không nản lòng nên sẽ dần vươn tới đỉnh cao, tiền bạc ào ào chảy vào túi.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

 

Mùa đông năm nay, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, vạn sự như ý. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc, phân công thêm nhiệm vụ, công việc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ nhận thêm cơ hội đầu tư làm ăn kinh doanh. Người tuổi này cũng có thêm cơ hội học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Trong thời gian này, sức khỏe của người tuổi Thân không được tốt.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Mùa đông đã đến, tài lộc của người tuổi Mùi vượng phát từng ngày. Con giáp này không ngừng hoàn thiện bản thân, có nhiều quyết định đúng đắn cho công việc. Con giáp tuổi này biết được rằng thành công không đến với ai một cách dễ dàng.

Vì vậy, họ cố gắng, nỗ lực không ngừng để tiến về phía trước. Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì cơ hội thăng chức rộng mở. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập thêm phần rủng rỉnh.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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