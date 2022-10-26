Mùa đông năm 2022 đón tin vui: Khí lạnh tràn về, 3 con giáp nhận phước đức trải dài như thác đổ, quý nhân nhiều vô số kể, vừa tiêu hết tiền lại kiếm được tiền

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 02:00

May mắn giúp 3 con giáp dễ gặt hái thành công vào mùa đông năm nay, họ vượt qua mọi khó khăn, thu về nhiều thành tựu khiến ai cũng ghen tỵ. Xem ngay có bạn trong đó hay không?

 

Tuổi Sửu

Tin vui sẽ đến với người tuổi Sửu vào mùa đông khi công danh sự nghiệp của bạn phất lên như diều gặp gió. Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này có thể được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới, vận trình thăng tiến đầy bất ngờ. Công sức nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng được hồi đáp khiến bạn vui mừng ra mặt.

Mùa đông năm 2022 đón tin vui: Khí lạnh tràn về, 3 con giáp nhận phước đức trải dài như thác đổ, quý nhân nhiều vô số kể, vừa tiêu hết tiền lại kiếm được tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, may mắn đứng về phía Sửu giúp bạn gặt hái được kha khá thành tựu vẻ vang. Bạn nên tận dụng tối đa lợi thế hiện tại để giành lấy phần thắng về phía mình. Tuy nhiên, lợi thế này có thể khiến bạn bị gièm pha nhưng không cần thiết phải quan tâm tới những lời ganh tị vô thưởng vô phạt đó. Càng ngồi ở vị trí cao càng dễ đón nhận những sự công kích từ kẻ tiểu nhân, việc bạn cần làm là không ngừng trau dồi kiến thức, bồi dưỡng năng lực cho bản thân để ngày càng tiến xa hơn, không để bất cứ điều gì cản đường.

Tuổi Thân

Trong mùa đông, tuổi Thân sẽ có một bước ngoặt lớn trong cuộc sống, đặc biệt là sự nghiệp của bạn. Bạn sẽ cảm thấy một nguồn năng lực dồi dào như nhựa sống đang tràn chảy khắp người cùng rất nhiều cảm hứng, đam mê trong công việc.

Mùa đông năm 2022 đón tin vui: Khí lạnh tràn về, 3 con giáp nhận phước đức trải dài như thác đổ, quý nhân nhiều vô số kể, vừa tiêu hết tiền lại kiếm được tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, bạn có thể hoàn thành những dự án, kế hoạch được giao vô cùng xuất sắc. Những nỗ lực thể hiện năng lực của bạn cũng sẽ suôn sẻ và thành công nhanh chóng. Tài chính của bạn trong thời gian này cũng sẽ có những thay đổi lớn. Những cơ hội làm ăn và thu nhập tăng sẽ giúp bạn tiền bạc rủng rỉnh, tiền bạc phơi phới.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý cũng thông minh, nhanh nhẹn không kém người tuổi Thân. Không những thế, họ còn có tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Con giáp tuổi Tý thường quan niệm miễn là họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình thì họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Mùa đông năm 2022 đón tin vui: Khí lạnh tràn về, 3 con giáp nhận phước đức trải dài như thác đổ, quý nhân nhiều vô số kể, vừa tiêu hết tiền lại kiếm được tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ mùa đông, người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận trình ngày một tươi sáng. Những dự định của họ phần nhiều sẽ trở thành hiện thực. Con giáp tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển trong công việc. Người chưa có việc làm cũng sẽ sớm tìm được một công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Người tuổi Tý được Thần Tài ban phát của cải nên kinh doanh cực vượng, doanh thu tăng lên từng ngày.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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