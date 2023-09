Một số điều cần lưu ý để có ngày mùng 1 may mắn, bình an

Mùng 1 Tết là ngày đầu tiên của năm mới và chính là ngày đại cát. Do đó, nên ai cũng mong muốn có thể bắt đầu một ngày mùng một Tết thật suôn sẻ với những điều hay, việc tốt để có nhiều tài lộc, sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt.

Đối với người Việt, ngày Tết Nguyên Đán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và ảnh hưởng tới tài lộc trong cả một năm. Những ngày đầu năm càng suôn sẻ thì năm mới càng may mắn, an khang, thịnh vượng, tài lộc.

Theo kinh nghiệm của người Việt đúc kết từ xưa, trong ngày mùng 1 Tết làm những việc tốt là cách rước tài lộc, may mắn và sẽ giúp năm mới mọi việc thuận lợi hơn.

Màu đỏ là biểu tượng của may mắn, sung túc. Do đó, trong ngày tết mọi người thường chọn quần áo màu đỏ để cầu mong nhiều may mắn trong năm mới.

Nên chuẩn bị sẵn một vài bộ quần áo màu đỏ để mặc dịp Tết, đặc biệt là mùng 1 để cả năm có nhiều tài lộc

- Hái lộc

Trong ngày Tết truyền thống, người Việt thường đi hái lộc vào đêm giao thừa hoặc sáng mồng một. Hái lộc đầu xuân là để rước lộc về nhà và cầu một năm mới luôn may mắn và viên mãn.

- Mua muối đầu năm

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là tục lệ truyền thống của người Việt từ thời xa xưa. Mua muối đầu năm có ý nghĩa là mua về thêm ít mặn mà cho gia đình, để có một năm thêm mặn mà, gắn kết bền chặt. Đồng thời, giúp xua đuổi tà ma, điềm xui xẻo để cầu mong nhiều bình an, thuận lợi hơn.

- Đi lễ chùa

Đi lễ chùa vào ngày mùng 1 Tết là để cầu cầu cho đức phật từ bi phù hộ và cầu cho năm mới đủ đầy, hạnh phúc, và gặp nhiều may mắn…

Đi lễ chùa vào ngày mùng 1 Tết

- Kén hướng xuất hành

Để có một năm nhiều tài lộc và niềm vui, chúng ta cần chọn giờ và hướng xuất hành sao cho đúng hướng đúng giờ. Theo phong thủy, có hai hướng tốt để có thể chọn để xuất hành đó là hướng Hỷ Thần và hướng Tài Thần.

Mùng 1 đi hướng nào: Vào thứ Ba ngày 5/2, tức là mùng 1 Tết 2019, xuất hành theo hướng Hỷ Thần là hướng Tây Bắc là rất tốt. Đối với những ai đang muốn cầu hôn hay kết bạn, khi ra khỏi nhà lần đầu trong ngày mùng Một Tết, nên chọn đi về hướng Tây Nam.

- Chúc Tết, trao lì xì

Vào ngày mồng một, người Việt Nam có phong tục đến nhà họ hàng, bạn bè, người quen để chúc Tết.

Đồng thời, người Việt Nam còn có phong tục lì xì cho trẻ em. Những phong bao đỏ có chứa tiền mới, gọi là tiền may mắn còn tượng trưng cho tài lộc. Nhận được hay cho đi càng nhiều bao lì xì thì càng phát tài phát lộc.

Người Việt Nam còn có phong tục lì xì cho trẻ em trong ngày Tết

Mùng 1 nên ăn gì để có nhiều may mắn trong năm mới?

Món ăn không thể thiếu đối với gia đình người Việt ngày Tết đầu tiên cần nhắc đến đó là bánh chưng.

Bánh chưng, bánh tét không chỉ là món ăn truyền thống mà còn được xem là món ăn mang lại may mắn trong đầu năm mới

Đây không chỉ là món ăn truyền thống mà còn được xem là món ăn mang lại may mắn trong đầu năm mới. Bên cạnh đó, có thể kể đến những món ăn mang lại điều tốt đẹp khác trong ngày Tết như nho, cá, ngũ quả, đậu đen.

Nếu chẳng may phạm phải những điều cấm kỵ trong ngày mùng 1 đầu tháng thì khó tránh được điềm dữ.

Mùng 1 kiêng gì?

- Kiêng các món ăn xui xẻo

Vào ngày mùng 1 để không gặp xui xẻo, chúng ta nên kiêng ăn thịt chó, thịt vịt, mực, xôi trắng, cá mè. Nhiều người còn kiêng ăn tôm vì sợ công việc cả năm sẽ… giật lùi và không thể thăng tiến như tôm.

Các món kiêng ăn trong mùng 1 Tết

Ngoài ra, trong sáng ngày mồng 1 Tết nên kiêng ăn cháo, lí do bởi trong quan niệm truyền thống, chỉ có những gia đình nghèo khổ mới phải ăn cháo. Để cầu một năm sung túc, tốt nhất là ngày mồng 1 nên nấu cơm ăn để cầu một năm sung túc.

- Mùng 1 kiêng quan hệ vợ chồng

Theo quan niệm của người xưa, ân ái trong những ngày đầu năm mới có thể dẫn đến những điều kém may mắn, thậm chí là có thể dẫn đến điềm xui và gặp đại hạn. Do đó trong ngày mùng 1 Tết, nên kiêng khem, tránh việc ân ái.

Ngoài ra, trong ngày mùng 1 Tết chúng ta nên kiêng lưu ý:

+ Kỵ vay mượn hoặc trả nợ

+ Người có tang không nên xông nhà

+ Kỵ mai táng

+ Kiêng cho lửa

Kiêng quét nhà trong mùng 1 Tết

+ Không làm rơi vỡ đồ dùng gia đình

+ Không đóng cửa nhà

+ Không nên mặc quần áo màu đen - trắng

+ Kiêng quét nhà

+ Kiêng uống thuốc

+ Kiêng nói những câu xui xẻo

Nếu không muốn cả năm làm gì cũng xôi hỏng bỏng không, chúng ta cần biết những việc nên làm và nên kiêng kỵ trong ngày Tết. Hãy cẩn thận thực hiện những điều trên để có ngày mùng 1 may mắn, bình an và được hên cả năm, công việc thuận buồm xuôi gió, tài lộc đến nhà.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!