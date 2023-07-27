Mở kho Thần Tài đúng hôm nay 27/7, 3 con giáp không cầu mà được, làm 1 hưởng 10, PHÚ QUÝ đầy tay, làm giàu không khó

Chính Ấn chỉ đường dẫn lối, người tuổi Mão thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Dù gặt hái thành công đi nữa, bạn cũng không kiêu ngạo, tự phụ mà luôn khiêm tốn học hỏi mọi người xung quanh. Thái độ của bạn được nhiều người đánh giá cao.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Nếu là cấp trên, bạn nhận được sự yêu mến của nhân viên cấp dưới bởi luôn có lối hành xử hòa nhã, thân thiện. Bạn lắng nghe ý kiến của mọi người để phát hiện ra cái hay và cái chưa hay, từ đó có cách thay đổi cho phù hợp.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 27/7/2023 của 12 con giáp cho thấy trong công việc, người tuổi Ngọ đang ở vị trí tốt, bạn trong công việc luôn nắm bắt được tâm lý khách hàng, giải quyết được những vấn đề lớn cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nếu đang đầu tư vào kinh doanh, con giáp này sẽ tìm thấy được khách hàng tiềm năng để có thể nâng cao nguồn thu nhập ở thời điểm này.

Vận trình tình duyên hơi lận đận. Vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà khiến tình cảm giữa tuổi Ngọ và nửa kia mới đó hòa thuận nay đã tranh cãi với nhau. Con giáp này cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

Tuổi Tuất

Tử vi vui hôm nay ngày 27/7/2023 của 12 con giáp cho thấy nay tuổi Tuất có Tam Hội chiếu cố nên sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Những bạn làm du lịch, buôn bán tự do thì được khách hàng ủng hộ, cứ mạnh dạn nhập thêm hàng mới. Sắp tới những ai xuất ngoại làm ăn cũng khá thuận lợi và không gặp khó khăn cản đường.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm nhờ Thổ dưỡng Kim nên bản mệnh khá hiểu chuyện, biết cách chăm sóc bản thân và người mình yêu. Cả hai biết bù đắp khuyết điểm cho nhau. Đồng thời, sống rất tình cảm, luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình.

Tuất nhận được tin vui tài lộc chủ yếu là nhờ Chính Tài độ mệnh. Lương thưởng ổn áp, nhiều người còn được bo thêm tiền hoặc có tiền thưởng nóng. Cứ nhiệt huyết với những gì mình làm thì thần Tài sẽ chiếu cố cho bạn.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.