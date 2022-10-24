Mở đầu tháng 10 Âm lịch : 3 con giáp giàu to trúng lớn, làm chơi ăn thật, tiền về chất núi, chuẩn bị mua rương chứa vàng

Người tuổi mèo vốn thông minh, năng động, tốt bụng và không thích gian dối. Tuy nhiên, vì quá hiền lành nên đôi khi họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng càng về sau, người tuổi Mão càng được may mắn vây quanh, có được sự che chở của Bồ tát.

Trong giai đoạn này, người tuổi mèo nên tự tạo cơ hội mới, giúp sự nghiệp được mở rộng, tài lộc theo đó thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào.

Vào đầu tháng 10 Âm lịch, con đường tài lộc của người cầm tinh con mèo sẽ mở rộng cửa, đón thêm nhiều may mắn và quý nhân phù trợ. Những người này có thể tỏa sáng trong công việc, được điềm lành vây quanh, làm việc gì cũng dễ thành.

Tuổi Thìn

Vào đầu tháng 10 Âm lịch, Lục Hợp che chở, người tuổi Thìn sẽ tràn đầy sức sống và năng lượng tươi mới. Con giáp này hăng hái, cởi mở, sẵn sàng học hỏi và khám phá những điều mới mẻ mà mình chưa từng biết đến, điều này rất có lợi cho người muốn học thêm nghề mới hoặc những công việc có tính chất mạo hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Vào đầu tháng 10 Âm lịch cũng là lúc bạn có thể mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình. Tuy nhiên, hãy nhớ gắn đam mê với tình hình thực tế để tránh vấp ngã ngay từ những bước đầu nhé. Bạn có hỏi thêm kinh nghiệm từ người đi trước để làm bài học quý giá cho bản thân.

Ngày ngũ hành tương sinh còn mang tới vận đào hoa nở rộ, nhiều cảm xúc thăng hoa, tích cực cho con giáp này. Các mối quan hệ với người khác giới đang tiến triển rất tốt, vừa có tình yêu vừa có bước phát triển trong công việc nên bản mệnh cảm thấy khá dễ chịu, phấn khởi.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tương đối mạnh mẽ, luôn phấn đấu vươn lên dù có gặp khó khăn thế nào cũng không dừng lại. Tuổi Ngọ làm việc gì cũng nghiêm túc. Họ dùng nhiều phương pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất.

Con giáp này cũng rất ngay thẳng, có lòng tự trọng cao, nhưng cũng rất tự tin và không làm những điều sai trái. Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ được nhiều người kính trọng và quý mến.

Nửa đầu năm 2022, họ sống khá chật vật, ví tiền luôn xẹp lép nhưng vào đầu tháng 10 Âm lịch, may mắn luôn theo sát bạn, con giáp tuổi Ngọ tích lũy tài sản nhanh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhờ đó tâm trạng cũng phấn khởi hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.