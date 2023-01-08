Mở cung tài lộc trong 2 ngày đầu tuần (9/1, 10/1), 3 con giáp được ơn trên chiếu mệnh, tiền tràn két sắt, hỷ sự liên miên

Tâm linh - Tử vi 08/01/2023 19:20

Tử vi dự đoán dưới đây là những con giáp giàu có nắm tiền tỷ trong tay vào 2 ngày đầu tuần. Họ sẽ thu được nguồn lộc khủng nhất từ trước đến giờ, đón tình yêu tới tấp.

Tuổi Mão

Mở cung tài lộc trong 2 ngày đầu tuần (9/1, 10/1), 3 con giáp được ơn trên chiếu mệnh, tiền tràn két sắt, hỷ sự liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, người tuổi Mão đã gặp khá nhiều khó khăn, chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền khó kiếm nhưng chẳng đủ để bù lại tiền đã chi. Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên nhiều lúc người tuổi Mão thấy chán nản và thất vọng.

Tuy nhiên, trong 2 ngày đầu tuần, tuổi Mão là con giáp may mắn được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa. Con giáp này làm đâu tháng đó, kinh doanh dễ dàng, tiền kiếm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, con giáp này tới đây sẽ có cơ hội tái ngộ với cố nhân và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế, động viên về tinh thần.

Tuổi Tỵ

Mở cung tài lộc trong 2 ngày đầu tuần (9/1, 10/1), 3 con giáp được ơn trên chiếu mệnh, tiền tràn két sắt, hỷ sự liên miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, xuất chúng, tinh nhanh. Chính vì thế, họ chỉ cần cố gắng một chút cũng có thành công nhanh hơn người khác. Tử vi cho biết, thời gian 2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Tỵ được lộc tài vận, vạn sự hanh thông.

Với bản chất dám nghĩ dám làm, thời cơ này là “đòn bẩy” chắp thêm cánh để họ thực hiện những mục đích lớn của đời mình. Không chỉ thuận lợi về đường công danh sự nghiệp, người tuổi Tỵ còn may mắn trong tình yêu. Với tuổi Tỵ còn độc thân sẽ cặp đôi có cặp, người đã có gia đình thì tình cảm thêm gắn bó, thắm thiết.

Tuổi Thân

Mở cung tài lộc trong 2 ngày đầu tuần (9/1, 10/1), 3 con giáp được ơn trên chiếu mệnh, tiền tràn két sắt, hỷ sự liên miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 2 ngày đầu tuần, tuổi Thân có Tài Bạch chủ tài tinh hương trợ giúp, đẩy lùi xui xẻo để dành chỗ đón tài lộc, cát khí. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì vấn đề tài chính trong thời gian này vô cùng thuận lợi. Không cần lo đến tiền bạc vì cứ hết tiền lại có chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Mặc dù vận may đến nhưng các con giáp này cần có hoạch định rõ ràng vì thời cơ phải biết chớp nhanh chóng. Cuộc sống là chuỗi ngày không lường trước được vì thế nếu hôm nay sung túc hãy tiết kiệm cho ngày mai để không bao giờ dồn mình vào thế bí.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (2/1 - 8/1/2023): Vận đỏ quấn thân 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy

Tử vi tuần mới (2/1 - 8/1/2023): Vận đỏ quấn thân 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy

Tử vi dự đoán, bước sang tuần mới, người tuổi Hợi có thể kiếm được khoản tiền lớn vượt ngoài mong đợi. Mão có thể có thêm thu nhập. Dần đầu tư hoặc hợp tác thì thành công rực rỡ.

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