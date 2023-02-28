Mở cung tài lộc sau ngày mai (thứ Tư 1/3/2023): 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, tiền vào tràn két sắt, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 14:45

Theo tử vi dự đoán, sau ngày mai (thứ Tư 1/3/2023), những con giáp này sẽ vô cùng giàu có khi cung tài lộc rộng mở, vượn vận quý nhân. Không những thế, tình duyên đỏ thắm như son.

Tuổi Tuất

Tử vi có nói, sau ngày mai (thứ Tư 1/3/2023), những người tuổi Tuất sẽ có thể được hưởng nhiều khoản thu nhập ngoài lương. Do đó, tuổi Tuất hãy tận dụng mọi khoảng thời gian mình có để kiếm thêm thu nhập. Trời chẳng phụ lòng người khi sau bao cố gắng, nỗ lực hết mình thì tuổi Tuất cũng trở thành con giáp phát tài cuối tuần này, tiền bạc nhiều vô kể.

Đặc biệt, đây cũng là thời điểm mà tài lộc khởi sắc rực rỡ, con giáp này có thể phát tài nhanh chóng vượt ngoài mức mong đợi của chính bản thân mình. Trên con đường tài lộc người tuổi Tuất khá may mắn. Đây chính là cơ may mà không phải ai cũng có được. Những người tuổi Tuất hãy biết chớp thời cơ thì cũng chẳng nên chuyện gì. Tốt nhất bản mệnh phải luôn giữ cho mình tinh thần tỉnh táo sáng suốt để sẵn sàng nắm bắt cơ hội ngay khi nhìn thấy. Tài lộc chẳng thể để chậm trễ đâu, có người khác sẵn sàng thế chỗ của bạn đó.

Mở cung tài lộc sau ngày mai (thứ Tư 1/3/2023): 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, tiền vào tràn két sắt, tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết, sau ngày mai (thứ Tư 1/3/2023), người tuổi Thìn sẽ lại đón Thần Tài nhập mệnh. Chẳng những người làm công ăn lương có thêm thu nhập mà người làm kinh doanh cũng có được không ít tài lộc về nhà. Tuổi Thìn nên dành hết thời gian cho công việc chính của mình. Trong thời gian này, tuổi Thìn nên đầu tư nhiều hơn cho công việc bạn sẽ gặt hái được nhiều tài lộc.

Cũng trong thời gian này, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo tới, nếu không dốc toàn lực ra để ứng phó thì có lẽ tuổi Thìn sẽ để lọt lưới khá nhiều, bạn đành chấp nhận phải hy sinh thứ này thứ kia để đổi lấy may mắn trong đường tài vận mà thôi.

Mở cung tài lộc sau ngày mai (thứ Tư 1/3/2023): 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, tiền vào tràn két sắt, tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán, sau ngày mai (thứ Tư 1/3/2023), người tuổi Ngọ sẽ vô cùng may mắn, đường tình duyên và tiền tài đều như ý. Trong tử vi cho biết, tuổi Ngọ sẽ có thể gặp được Thần Tài của đời mình khiến bạn có thể kiếm ra nhiều tiền bạc. Trong thời gian này, tuổi Ngọ có thể sẽ trúng thưởng, trúng số luôn cơ đấy. May mắn tới mức bất cứ việc gì bạn làm cũng đều suôn sẻ, tiền ít tiền nhiều không quan trọng nhưng chắc chắn là có tiền về tay.

Người tuổi Ngọ hãy cứ yên tâm chuẩn bị tinh thần, chỉ sợ tới lúc đó bạn lại mệt quá chẳng kịp chạy đua cùng tài lộc thôi. Tuy nhiên, tuổi Ngọ cũng nên có kế hoạch tài chính rõ ràng bởi cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, tài lộc dễ tụ thì dễ tán, cần phải nghĩ cách để giữ tài lộc ở lại bên mình.

Mở cung tài lộc sau ngày mai (thứ Tư 1/3/2023): 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, tiền vào tràn két sắt, tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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