Mở cửa đón lộc, 3 con giáp được Thần Phật che chở, tiền vàng chất đầy trong tủ, đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi trong ngày 17, 18 và 19/5

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 04:38

Trong ngày 17, 18 và 19/5 này, thu nhập của 3 con giáp dưới đây tăng lên không ngừng, cơ hội xây dựng cuộc sống giàu sang sung túc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ, chịu thương chịu khó, rất có tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống. Thời gian trước đây, do gặp họa tiểu nhân nên áp lực, trở ngại liên tiếp kéo đến, làm việc gì cũng không thu được kết quả tốt đẹp đặc biệt là về tài vận.

Trong ngày 17, 18 và 19/5 tới, người tuổi Dậu bước vào cục diện Tam Hợp nên việc “cầu tài, cầu danh” vô cùng thuận lợi. Con giáp này có thể tạo được những đột phá lớn trong công việc, tạo nền tảng cho sự nghiệp vững chắc cho tương lai. Đồng thời, nguồn thu nhập cũng tăng mạnh.

Mở cửa đón lộc, 3 con giáp được Thần Phật che chở, tiền vàng chất đầy trong tủ, đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi trong ngày 17, 18 và 19/5 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp thông minh, nhiều tài năng. Bản mệnh có tính cách cẩn thận, làm việc gì cũng có kế hoạch cụ thể. Con giáp này sống khiêm tốn, không thích khoe mẽ về bản thân. Tuổi Sửu thích âm thầm tích lũy kiến thức, trau dồi năng lực.

Tử vi dự báo rằng, trong ngày 17, 18 và 19/5, tuổi Sửu gặp cơ hội mới. Nhờ đó, sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến mới. Không chỉ đón nhận cơ may trời ban, tuổi Sửu còn được quý nhân dẫn đường chỉ lối. Con giáp này có thể kiếm được một khoản tiền kha khá. Trong giai đoạn này, vận may tài chính của tuổi Sửu được cải thiện rõ rệt.

Mở cửa đón lộc, 3 con giáp được Thần Phật che chở, tiền vàng chất đầy trong tủ, đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi trong ngày 17, 18 và 19/5 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong ngày 17, 18 và 19/5, vận khí của người tuổi Thìn hưng phát, do được cát tinh soi chiếu nên sự nghiệp thuận lợi, công việc phát triển nhanh chóng. 

Những người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao và đề bạt lên vị trí cao hơn, còn những người kinh doanh buôn bán gặp được đối tác kinh doanh mới đầy tiềm năng.

Sự nghiệp thuận lợi kéo theo thu nhập tăng lên nhanh chóng. Tài vận vượng phát nên người tuổi Thìn có thêm rất nhiều khoản thu. Ngoài ra, do được quý nhân phù trợ nên đây là thời điểm con giáp này “cầu tài được tài”.

Mở cửa đón lộc, 3 con giáp được Thần Phật che chở, tiền vàng chất đầy trong tủ, đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi trong ngày 17, 18 và 19/5 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp chuyển mình ngoạn mục, đổi đời giàu sang trong nửa cuối năm 2023, đón Tết 2024 linh đình

3 con giáp chuyển mình ngoạn mục, đổi đời giàu sang trong nửa cuối năm 2023, đón Tết 2024 linh đình

Trong thời gian còn lại của năm 2023, 3 con giáp sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong sự nghiệp, thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 4 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'