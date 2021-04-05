Mở cửa gặp Thần Tài, 4 con giáp may mắn phất lên như diều gặp gió, tậu xe sang lên nhà lầu ngay sau Tết Thanh Minh

Tâm linh - Tử vi 05/04/2021 11:04

Ngay sau Tết Thanh Minh 2021 (tức sau 4/4/2021), tử vi 12 con giáp cho biết, 4 con giáp này may mắn sẽ gặp cơ hội đổi đời, cung tài lộc rộng mở.

Tuổi Dần

Qua Tết Thanh Minh, theo tử vi 12 con giáp, cuộc sống của người tuổi Dần có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp này sẽ giải quyết hết những khó khăn trong những tháng đầu năm, vận may của tuổi Dần sẽ khởi sắc. Cả sự nghiệp, tài vận đến tình duyên đều có cải thiện đáng kể.

Dự báo trong nửa đầu năm nay, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân phù trợ và tạo điều kiện gây dựng sự nghiệp vững chắc. Những ước mơ ấp ủ bấy lâu nay Dần sẽ có cơ hội được thực hiện nhanh chóng. Năm 2021 sẽ là một năm đáng mong chờ đối với những người tuổi Dần.

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Tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân trong tháng 2 âm lịch - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Năm Tân Sửu 2021 đối với người sẽ mở ra nhiều cơ hội đổi đời cho tuổi Mão. Những ngày tháng khó khăn đã đi qua, cuộc sống trong tương lai của Mão sẽ có nhiều biến đổi tích cực. Đặc biệt, vừa qua Tết Thanh Minh, tuổi Mão được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Kể từ thời điểm này, người tuổi Mão không chỉ có tài vận tốt mà đời sống tinh thần cũng được cải thiện. Vận may sẽ càng thăng hoa hơn nếu những người tuổi Mão còn độc thân kết hôn trong năm nay.

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2021 là cơ hội để Mão đổi đời - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đã gặp nhiều khó khăn trong năm Canh Tý 2021. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ có sự thay đổi tích cực khi bước vào năm Tân Sửu 2021. Đặc biệt là từ sau ngày 4/4/2021 này, con giáp này được Thần Tài để ý nên việc kiếm tiền cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông hơn. Từ giờ tới cuối năm, tuổi Thìn cũng gặp được quý nhân phương xa giúp sức, hỗ trợ Thìn đưa cuộc sống bước lên một tầng cao mới. Trong công việc cũng sẽ có cơ hội thăng tiến, làm giàu.

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Tài lộc rộng mở với người tuổi Thìn - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới, từ Tết Thanh Minh trở đi, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến chuyện tình duyên đều có chuyển biến tích cực. Người làm ăn kinh doanh có thể gặp được đối tác tiềm năng và cùng nhau gây dựng sự nghiệp ổn định, tài lộc thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với người làm công ăn lương, mọi cố gắng của bạn sẽ được cấp trên bắt đầu để ý. Họ sẽ rót các dự án mới vào cho bạn, đây là lúc để bạn chứng minh thực lực, mở ra con đường thăng chức thăng lương trong suốt thời gian còn lại của năm 2021. 

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Sau Tết Thanh Minh 2021, Tuất sẽ gặp nhiều may mắn bất ngờ - Ảnh: Internet

 *Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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