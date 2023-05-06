Mèo mù vớ cá rán: 3 con giáp cuối năm 2023 lộc rơi vào nhà, 2024 tiền nhiều như nước, tậu nhà mua xe, giàu lên chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 06/05/2023 01:53

Bắt đầu từ tháng 5, ba con giáp giàu có vô cùng, lật kèo, cơ hội nối tiếp, dự đoán 2024 tiền nhiều như nước, tậu nhà mua xe, giàu lên chóng mặt.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc có dấu hiệu chững lại. Sự thiếu quyết định sáng suốt và do dự luôn đặt ra nhiều vấn đề đáng lo đối với tình hình tài chính hiện tại của con giáp này. Theo tử vi, bạn cần có kế hoạch chi tiêu khoa học để quản lý tiền bạc tốt hơn.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Tuy công việc có nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng bạn dành đủ thời gian cho gia đình. Bạn vẫn luôn thể hiện trách nhiệm dành cho đình, giúp đối phương thêm phần tin tưởng. 

Mèo mù vớ cá rán: 3 con giáp cuối năm 2023 lộc rơi vào nhà, 2024 tiền nhiều như nước, tậu nhà mua xe, giàu lên chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu có một ngày hung cát đan xen, lúc tốt lúc xấu do vận khí thăng trầm khó đoán. Bạn được Tam Hội dẫn lối nên có thể nhận được những cơ hội phát triển sự nghiệp cá nhân khi gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Sự trọng dụng của lãnh đạo cho thấy bạn đang thể hiện rất tốt. Tuy nhiên, có lẽ cũng do có lợi thế hơn người khác nên con giáp này vô tình rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân sẵn lòng ganh ghét. Hung tinh Thiên Quan chiếu mệnh, kẻ tiểu nhân ngấm ngầm giở trò ngáng đường cũng bởi không phục những gì bạn đang có.

Thủy – Thổ xung khắc, vận trình tình duyên cũng sa sút vì nhiều vấn đề xảy ra giữa hai bạn. Một cuộc nói chuyện rõ ràng là điều cần thiết cho cả hai lúc này. Có điều gì khó chịu hãy thẳng thắn trao đổi với nhau để cùng tháo gỡ khúc mắc.

Mèo mù vớ cá rán: 3 con giáp cuối năm 2023 lộc rơi vào nhà, 2024 tiền nhiều như nước, tậu nhà mua xe, giàu lên chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường danh vọng của tuổi Dần dự báo sắp có biến động lớn, những công việc mà con giáp này đang phụ trách liên tục xảy ra vấn đề khiến bạn mất sự tín nhiệm của cấp trên. Yêu đương trắc trở, con giáp này đang bị cuốn và mối quan hệ mập mờ, sai trái mà không thể dứt ra được; người đã có đôi cũng chưa chắc bên lâu. Vấn đề tiền bạc tạm ổn, không quá tốt cũng chẳng tệ mấy.

Tuy nhiên, người tuổi này cần mạnh dạn thể hiện năng lực hơn nữa thông qua các ý tưởng sáng tạo để nhận được đánh giá cao từ mọi người. 

Mèo mù vớ cá rán: 3 con giáp cuối năm 2023 lộc rơi vào nhà, 2024 tiền nhiều như nước, tậu nhà mua xe, giàu lên chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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