Mệnh trời khó cải 2 con giáp tiền bạc phủ phê, 2 con giáp 'còng lưng' gánh nợ trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 02:21

Năm 2023 là năm có nhiều biến động trong vận mệnh của 12 con giáp, trong 100 ngày sắp tới đây, người thì tài sản kếch xù, kẻ lâm vào bần cùng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mang tính cách bộc trực, thẳng thắn, có sao, nói vậy. Cũng do cách cư xử chưa được khôn khéo nên trong năm 2022, bạn thường gây xích mích, cãi vã với những người khác. Trong năm nay, người tuổi này cần kiềm chế tính nóng nảy thì công việc mới xuôi thuận.

Bước sang năm 2023, tài vận của người tuổi Dần vượng hơn hẳn so với năm 2022. Được quý nhân giúp đỡ nên bạn dễ dàng có thể giải quyết những vấn đề phức tạp. Trong 100 ngày tới, công việc kinh doanh ngày càng xuôi thuận mang về cho bạn nguồn lợi nhuận lớn. 

Người tuổi Dần hãy nhớ rằng trước bất cứ vấn đề gì, bạn cần thể hiện sự cầu thị, cầu tiến thay vì bảo thủ, cố chấp.

Mệnh trời khó cải 2 con giáp tiền bạc phủ phê, 2 con giáp 'còng lưng' gánh nợ trong 100 ngày tới - Ảnh 1
Bước sang năm 2023, tài vận của người tuổi Dần vượng hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tương lai tốt đẹp ở nơi làm việc, bản thân rất năng động. Vào 100 ngày tới tài vận rất tốt, sẽ làm ăn phát tài, giành được nhiều thắng lợi, giải thưởng lớn, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có, chiếm hữu, kiếm tiền nhẹ tay, giàu có béo bở.

Người cầm tinh con rắn gặp nhiều may mắn, vận may thăng tiến khắp nơi, dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền, kiếm được hàng triệu đô la, họ tràn đầy lạc quan và tỏa sáng trong gia đình họ.

Mệnh trời khó cải 2 con giáp tiền bạc phủ phê, 2 con giáp 'còng lưng' gánh nợ trong 100 ngày tới - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ có tương lai tốt đẹp ở nơi làm việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tương Hại khiến người tuổi Tý gặp phải nhiều điều không như ý muốn trong 100 ngày tới. Vì thế, đây không phải là thời điểm mà bạn có thể lơ là, mất cảnh giác, tin lầm kẻ xấu.

Thổ khắc Thủy, bạn và người ấy có thể mâu thuẫn nhau vì một vài quan điểm bất đồng trong ngày hôm nay. Bạn chớ nên tỏ thái độ thờ ơ hoặc coi thường. Hãy nên lắng nghe quan điểm của người ấy chứ đừng vội vàng phủ định.

Mệnh trời khó cải 2 con giáp tiền bạc phủ phê, 2 con giáp 'còng lưng' gánh nợ trong 100 ngày tới - Ảnh 3
Tý gặp phải nhiều điều không như ý muốn trong 100 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, Mão và Long là hai hành tinh xung khắc nhau nên trong năm Quý Mão 2023, người cầm tinh con rồng sẽ làm tổn hại đến Thái Tuế, điều này sẽ khiến họ gặp nhiều xui xẻo trong 100 ngày tới. Trong công việc khó nhận được sự giúp đỡ của người khác, đôi khi do bốc đồng mà xung đột với người khác, nên cẩn thận tính nóng nảy. Nếu không cẩn thận, sẽ phá sản. Còn về tình duyên, bạn sẽ gặp phải một số người không đáng tin cậy. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần bạn có thái độ tốt thì sẽ có thể vượt qua một cách tốt đẹp.

Mệnh trời khó cải 2 con giáp tiền bạc phủ phê, 2 con giáp 'còng lưng' gánh nợ trong 100 ngày tới - Ảnh 4
Thìn gặp nhiều xui xẻo trong 100 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

3 con giáp dẫn đầu về vận may liên tiếp trong 3 tháng tới, tiền tiêu sướng tay, sự nghiệp vượng phát, đại phú, đại cát

3 con giáp dẫn đầu về vận may liên tiếp trong 3 tháng tới, tiền tiêu sướng tay, sự nghiệp vượng phát, đại phú, đại cát

Trong 3 tháng tới, đây là những con giáp vận may quấn quanh người, tiền tiêu không cần lo nghĩ, vạn sự tốt lành. Cùng tử vi 12 con giáp dự đoán xem đây là những con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này