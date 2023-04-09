Mệnh trời khó cải 2 con giáp tiền bạc phủ phê, 2 con giáp 'còng lưng' gánh nợ trong 100 ngày tới

Người tuổi Dần mang tính cách bộc trực, thẳng thắn, có sao, nói vậy. Cũng do cách cư xử chưa được khôn khéo nên trong năm 2022, bạn thường gây xích mích, cãi vã với những người khác. Trong năm nay, người tuổi này cần kiềm chế tính nóng nảy thì công việc mới xuôi thuận.

Bước sang năm 2023, tài vận của người tuổi Dần vượng hơn hẳn so với năm 2022. Được quý nhân giúp đỡ nên bạn dễ dàng có thể giải quyết những vấn đề phức tạp. Trong 100 ngày tới, công việc kinh doanh ngày càng xuôi thuận mang về cho bạn nguồn lợi nhuận lớn.

Bước sang năm 2023, tài vận của người tuổi Dần vượng hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tương lai tốt đẹp ở nơi làm việc, bản thân rất năng động. Vào 100 ngày tới tài vận rất tốt, sẽ làm ăn phát tài, giành được nhiều thắng lợi, giải thưởng lớn, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có, chiếm hữu, kiếm tiền nhẹ tay, giàu có béo bở.

Người cầm tinh con rắn gặp nhiều may mắn, vận may thăng tiến khắp nơi, dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền, kiếm được hàng triệu đô la, họ tràn đầy lạc quan và tỏa sáng trong gia đình họ.

Người tuổi Tỵ có tương lai tốt đẹp ở nơi làm việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tương Hại khiến người tuổi Tý gặp phải nhiều điều không như ý muốn trong 100 ngày tới. Vì thế, đây không phải là thời điểm mà bạn có thể lơ là, mất cảnh giác, tin lầm kẻ xấu.

Thổ khắc Thủy, bạn và người ấy có thể mâu thuẫn nhau vì một vài quan điểm bất đồng trong ngày hôm nay. Bạn chớ nên tỏ thái độ thờ ơ hoặc coi thường. Hãy nên lắng nghe quan điểm của người ấy chứ đừng vội vàng phủ định.

Tý gặp phải nhiều điều không như ý muốn trong 100 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, Mão và Long là hai hành tinh xung khắc nhau nên trong năm Quý Mão 2023, người cầm tinh con rồng sẽ làm tổn hại đến Thái Tuế, điều này sẽ khiến họ gặp nhiều xui xẻo trong 100 ngày tới. Trong công việc khó nhận được sự giúp đỡ của người khác, đôi khi do bốc đồng mà xung đột với người khác, nên cẩn thận tính nóng nảy. Nếu không cẩn thận, sẽ phá sản. Còn về tình duyên, bạn sẽ gặp phải một số người không đáng tin cậy. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần bạn có thái độ tốt thì sẽ có thể vượt qua một cách tốt đẹp.

Thìn gặp nhiều xui xẻo trong 100 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.