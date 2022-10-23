Mệnh trời đã định: Con giáp nào thoát cảnh nợ nận, kẻ trả mãi không hết trong tháng 11 dương lịch?

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 21:00

Đồng thời, sau khi hồi phục, con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa tài, đa sầu, đa cảm. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này lại tỏ ra khá bảo thủ, cứng nhắc. Họ không lắng nghe ý kiến góp ý của người khác với mình và cũng ít khi thừa nhận lỗi lầm của bản thân.

Tuy nhiên, họ cũng là con giáp có nhãn quan tinh tường và biết cách phát triển bản thân. Để thành công hơn nữa, con giáp này cần học tập từ những lỗi lầm, lắng nghe ý kiến góp ý và cầu thị hơn nữa.

Đầu tháng 11 dương lịch, người tuổi Mùi sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới.

Đồng thời, sau khi hồi phục, con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở. Trên thực tế, con giáp tuổi Mùi sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân.

Tử vi trong tháng tới do có Mùi sẽ có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có tính cách nhẹ nhàng, thanh thoát, hoạt ngôn, giao tiếp tốt. Những ngày đầu tháng 11, những con Hổ đón nhận nhiều vận may, nhất là những con giáp sinh năm 1962, 1986.

Mệnh trời đã định: Con giáp nào thoát cảnh nợ nận, kẻ trả mãi không hết trong tháng 11 dương lịch? - Ảnh 1
Không chỉ công việc thành công, tiền tài dư dả mà vận đào hoa của con giáp tuổi Dần cũng hanh thông. Họ có cơ hội đón nhận tình yêu đích thực trong 3 tháng tới.

Người tuổi Dần nên chú ý trau dồi khả năng cộng tác, làm việc nhóm với người khác. Nhờ thế, tài lộc sẽ lại tiếp tục có cơ hội được nhân lên. Trong thời gian tới, con giáp tuổi Dần sẽ đón nhận vô số điều hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Tử vi trong tháng 11 dương lịch không thật sự may mắn với những người tuổi Tỵ. Tử vi cho biết trong thời gian này người tuổi Tỵ nên thận trọng trước khi định đầu tư làm ăn lớn. Đừng vì những lời đường mật ngon ngọt mà vội vàng xuống tay đầu tư tiền bạc vào những việc mà chưa thật sức chắc chắn.

Trong công việc thường ngày tuổi Tỵ nên tập trung làm cho thật tốt đừng lỡ đễnh kẻo dễ gây ra những sai sót không đáng có khiến bạn phải đau đầu giải quyết về sau.

Về tình cảm người tuổi Tỵ nên hạn chế tranh cãi không cần thiết với một nửa của mình, kẻo tạo ra những khoảng cách cho hai người khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi tình cảm đôi bên đi xuống.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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