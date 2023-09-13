Mệnh trời an định, 3 con giáp giàu có nứt vách từ ngày 14/9 đến ngày 22/9: Tài chính sung túc, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

Tâm linh - Tử vi 13/09/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây nhận vận may tới tấp, vừa mở mắt là có tiền tiêu từ ngày 14/9 đến ngày 22/9.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tư duy nhạy bén, làm việc gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ, giỏi thích ứng với mọi sự thay đổi, đặc biệt nhạy bén với các cơ hội kiếm ra tiền.

Thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 22/9, do có cát tinh “Thiên Tài” và “Hỉ Tài” nhập mệnh, cộng với tài năng xuất chúng, người tuổi Dậu sẽ nhanh chóng nắm bắt được thời cơ vàng để phát triển sự nghiệp và làm đầy cho túi tiền của mình.

Mệnh trời an định, 3 con giáp giàu có nứt vách từ ngày 14/9 đến ngày 22/9: Tài chính sung túc, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dịch Mã chiếu mệnh thông báo cho người tuổi Ngọ từ ngày 14/9 đến ngày 22/9 phải đi lại khá nhiều. Tuy nhiên, công sức bạn bỏ ra đều được thu thành quả xứng đáng. Nếu có công việc đòi hỏi đi lại, đừng ngại ngần từ chối. Hãy xông xáo mà làm, bạn chắc chắn không phải chịu thiệt thòi.

Chính Tài cát thần phát huy tối đa vai trò phù trợ, những người làm ăn chân chính sẽ được đền đáp tương xứng từ ngày 14/9 đến ngày 22/9. Đương sự có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Bạn nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ đến việc chơi bời, hưởng thụ, tham vào các trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang.

Nhờ Tam Hội cục chiếu cố nên người tuổi Ngọ luôn được lòng mọi người xung quanh. Con giáp này cảm thấy gặp gỡ trò chuyện với bạn bè cũng đủ để họ cảm thấy vui nên không muốn phát triển chuyện hẹn hò yêu đương. Tuy nhiên, bạn cần chú ý quan tâm đến mọi người trong gia đình nhiều hơn, có thể thiếu tình yêu nhưng không thể bỏ bê cha mẹ.

Mệnh trời an định, 3 con giáp giàu có nứt vách từ ngày 14/9 đến ngày 22/9: Tài chính sung túc, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, những người tuổi Sửu có tính cách rất cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi việc. Họ có tính kiên nhẫn cao, khi làm nhiều việc, họ luôn giữ được bình tĩnh.

Điều này khiến cho mọi bước đi của họ vững vàng hơn, công việc đạt hiệu quả cao hơn. Từ ngày 14/9 đến ngày 22/9, con giáp tuổi Sửu trải qua nhiều việc không suôn sẻ nhưng họ có ý chí và quyết tâm, có sự kiên trì nên sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Bắt đầu từ ngày 14/9 đến ngày 22/9, những người này sẽ vượt khó thành công, thoát nghèo ngoạn mục và tránh được nhiều bẫy sai lầm. Cuộc sống và công việc của họ đều vô cùng suôn sẻ, thu nập gia tăng.

Gia đình của con giáp tuổi Sửu cũng được cải thiện khi thu nhập tăng lên. Người tuổi này sẽ chọn được một hướng mới trong sự nghiệp, tương lai tiến triển thuận lợi.

Mệnh trời an định, 3 con giáp giàu có nứt vách từ ngày 14/9 đến ngày 22/9: Tài chính sung túc, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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