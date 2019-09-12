Mẹ thuộc tuổi này con cái một đời phú quý, không thành sếp sòng cũng là tỷ phú giàu sang

Theo tử vi 12 con giáp , người mẹ tuổi Thân tâm lý và tinh tế. Đây là người phụ nữ luôn coi trọng gia đình, lại giàu năng lượng tích cực, lạc quan về tương lai.

Con giáp này có trách nhiệm với gia đình, luôn là hậu phương vững chắc cho chồng con. Họ là vận may của chồng, giúp chồng thành danh. Họ dạy con độc lập và quý trọng những gì mình có. Họ để lại phúc đức, vận may tài lộc cho con sau này.

Tuổi Sửu

Người mẹ tuổi Sửu một lòng vun vén gia đình. Họ luôn cố gắng cho con những gì tốt đẹp nhất. Những người con của mẹ tuổi Sửu độc lập, có tố chất và nhân cách nổi bật. Vì được mẹ dạy ăn nói, cư xử nên có tố chất lãnh đạo. Khi lớn lên, chúng có mẹ hậu thuẫn nên càng tự tin, thành công.

Tuổi Sửu là con giáp vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần trời sinh là con giáp vượng phu ích tử. Dù họ thẳng thắn nhưng vô cùng khôn khéo, tinh tế. Khi sinh con, họ đem tài vận, phúc đức đến cho con. Đứa con của mẹ tuổi Dần luôn được dạy dỗ cẩn thận, nên giỏi giang hơn người.

Mẹ tuổi Dần là bệ phóng vững chắc về cả tinh thần và tiền bạc cho con.

Tuổi Mùi

Đứa trẻ được sinh bởi mẹ tuổi Mùi luôn vững vàng, mạnh mẽ, giỏi giang và giàu lòng nhân ái - Ảnh minh họa: Internet

Người mẹ tuổi Mùi luôn xem trọng gia đình, nhất là chồng. Họ đem đến vận may cho chồng, một lòng nuôi dưỡng con cái. Đây cũng là con giáp giàu có nhờ phúc đức tích góp được. Đứa trẻ được sinh bởi mẹ tuổi Mùi luôn vững vàng, mạnh mẽ, giỏi giang và giàu lòng nhân ái. Vì được mẹ yêu thương và dạy dỗ cẩn thận nên lớn lên ắt sẽ thành công hơn người.

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