Mẹ có con sinh vào 3 GIỜ VÀNG này thì cứ yên tâm, nam giàu sang, nữ phú quý một đời!

Nếu trẻ được sinh vào những khung giờ này thì vận mệnh trời sinh phú quý, dù trai hay gái đều sung sướng!
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5 – 7 giờ sáng
Đây là thời khắc đẹp nhất trong ngày, là lúc mặt trời ló dạng, năng lượng và sự sống như tràn lan đến vạn vật. Trẻ sinh vào giờ này cuộc đời sung túc không khi nào thiếu thốn. Chúng có số tài vận rực rỡ, còn mang đến giàu sang cho cha mẹ. Cuộc đời của trẻ sau này chỉ có may mắn và thuận lợi, chuyện gì cũng hanh thông. Không những vậy, khi bước sang trung niên có thể tìm được người phù hợp, hôn nhân viên mãn.
13 – 15 giờ chiều
Đây là lúc mặt trời đứng bóng, dần chuyển sang chiều. Trẻ được sinh vào giờ này dù không quá nhiều vận may nhưng lại có trí thông minh hơn người. Phần lớn trẻ đều có IQ cao, giàu sức sáng tạo. Khi trưởng thành, trẻ luôn thành công hơn bạn bè. Khi bước vào tuổi trung niên, chúng có cơ hội làm giàu, có thể lắm bạc tiền khi còn trẻ. Không những vậy, trẻ còn được quý nhân phù trợ, gặp chuyện gì cũng có thể vượt qua dễ dàng.
22 giờ tối – 0 giờ sáng
Trẻ sinh vào giờ này có thể gọi là “cực phẩm” khó ai bằng. Dù trẻ có làm gì sai cũng khó ai ghét được, lại được nhiều người yêu quý. Trẻ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình cảm, không khi nào thấy cô đơn. Dù lúc khi ít tuổi, trẻ có phần khó khăn khi kiếm tiền nhưng khi bước qua trung niên thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Trẻ không chỉ tự tay làm giàu, mà còn mang tài vận đến cho cha mẹ.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.