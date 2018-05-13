Mẹ có con sinh vào 3 GIỜ VÀNG này thì cứ yên tâm, nam giàu sang, nữ phú quý một đời!

5 – 7 giờ sáng

Đây là thời khắc đẹp nhất trong ngày, là lúc mặt trời ló dạng, năng lượng và sự sống như tràn lan đến vạn vật. Trẻ sinh vào giờ này cuộc đời sung túc không khi nào thiếu thốn. Chúng có số tài vận rực rỡ, còn mang đến giàu sang cho cha mẹ. Cuộc đời của trẻ sau này chỉ có may mắn và thuận lợi, chuyện gì cũng hanh thông. Không những vậy, khi bước sang trung niên có thể tìm được người phù hợp, hôn nhân viên mãn.

Trẻ sinh vào giờ này cuộc đời sung túc không khi nào thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

13 – 15 giờ chiều

Đây là lúc mặt trời đứng bóng, dần chuyển sang chiều. Trẻ được sinh vào giờ này dù không quá nhiều vận may nhưng lại có trí thông minh hơn người. Phần lớn trẻ đều có IQ cao, giàu sức sáng tạo. Khi trưởng thành, trẻ luôn thành công hơn bạn bè. Khi bước vào tuổi trung niên, chúng có cơ hội làm giàu, có thể lắm bạc tiền khi còn trẻ. Không những vậy, trẻ còn được quý nhân phù trợ, gặp chuyện gì cũng có thể vượt qua dễ dàng.