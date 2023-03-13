May mắn rơi vào nhà 3 con giáp vào 15h ngày 14/3: Tài Lộc tăng vọt, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viễn mãn

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 19:00

Khổ tận cam lai, từ khung giờ này là thời điểm 3 con giáp này cực kỳ may mắn, cơ hội làm giàu trong tầm tay, muốn gì được nấy.

 

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình.

May mắn rơi vào nhà 3 con giáp vào 15h ngày 14/3: Tài Lộc tăng vọt, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viễn mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua tuổi Tỵ tưởng chừng như rơi vào bế tắc, đường cùng nhưng may mắn thay thời gian tới đây là giai đoạn chuyển biến tích cực đối với họ. Từ khung giờ này, tuổi Tỵ sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân, cuộc sống từ sau giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Thời gian tới, nếu biết nắm bắt thời cơ, khổ nào cũng qua, lại còn tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có.

Tuổi Thìn

Từ khung giờ này là khoản thời gian vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục. Con giáp may mắn này tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Cuối tuần chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt.

May mắn rơi vào nhà 3 con giáp vào 15h ngày 14/3: Tài Lộc tăng vọt, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viễn mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, ít nói. Họ đủ tài năng và kiên trì để làm bất cứ công việc nào mà không bỏ cuộc giữa chừng. Con giáp này không thích tranh cãi với người khác và luôn làm mọi việc một cách âm thầm chứ không khoe mẽ, khoa trương. Người tuổi này thường lập kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì.

May mắn rơi vào nhà 3 con giáp vào 15h ngày 14/3: Tài Lộc tăng vọt, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viễn mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ nàyi, con giáp tuổi Dậu được dự báo sẽ có tài lộc cực vượng, quý nhân đến nhà. Họ được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, thể hiện tài năng. Con giáp này cũng cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho những chuyến đi công tác xa, làm ăn xa. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Dậu có thể phát huy hết thế mạnh của mình và đạt được những thành tựu vượt bậc.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Mở cửa đón Quan Âm, 3 con giáp có tài lộc khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, công việc, sự nghiệp của họ đều khởi sắc trong thời điểm này.

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