May mắn quấn thân vào tuần mới đến (3/10 - 9/10), 3 con giáp vươn lên đỉnh vinh quang, hứng trọn tài lộc của trời đất, tiền về ngập két

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 09:28

Tử vi có nói, trong tuần mới đến, 3 con giáp may mắn này tiền của dồi dào, làm ăn phát đạt.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là con giáp chăm chỉ, có trách nhiệm và dám dấn thân. Vậy nên, họ được cấp trên ưu ái, trao cho rất nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập, khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, chính vì thành công quá sớm nên con giáp giàu có này liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên hao tài tốn của.

May mắn thay, trong tuần mới đến, tài vận của Tuất cũng sẽ thăng hoa rực rỡ. Không chỉ tiền ùn ùn chui vào túi, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp con giáp giàu sang này còn tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

May mắn quấn thân vào tuần mới đến (3/10 - 9/10), 3 con giáp vươn lên đỉnh vinh quang, hứng trọn tài lộc của trời đất, tiền về ngập két - Ảnh 1

May mắn thay, trong tuần mới đến, tài vận của Tuất cũng sẽ thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, công việc của người tuổi Dần gặp phải không ít khó khăn, bế tắc. Thế nhưng, chỉ cần vững vàng vượt qua sóng gió, dám vượt lên chính mình con giáp tài năng này sẽ có động lực để vượt qua thị phi, chiến thắng nghịch cảnh.

Được quý nhân phù trợ, trời chấm số đỏ nên từ thời điểm này, tuổi Dần sẽ đếm tiền sái tay, tiền về ngập tài khoản. Con giáp giàu có này càng càng phất lên như diều gặp gió, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

May mắn quấn thân vào tuần mới đến (3/10 - 9/10), 3 con giáp vươn lên đỉnh vinh quang, hứng trọn tài lộc của trời đất, tiền về ngập két - Ảnh 2
Được quý nhân phù trợ, trời chấm số đỏ nên từ thời điểm này, tuổi Dần sẽ đếm tiền sái tay, tiền về ngập tài khoản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Mão thông minh và linh hoạt, dũng cảm và ngoan cường. Họ còn được biết đến với tinh thần lạc quan, có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Con giáp này rất có ý thức ở nơi làm việc và không ngừng theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp.

Dự đoán trong tuần mới đến, con giáp tuổi Mão có tài vận thăng hoa. Sự nghiệp của họ có nhiều bước tiến. Người làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, ký được hợp đồng. Trong khi người đầu tư tài chính cũng sẽ kiếm lời từ những khoản đầu tư của mình. Người tuổi này chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên, đối tác tin tưởng, tạo nhiều điều kiện trong công việc.

May mắn quấn thân vào tuần mới đến (3/10 - 9/10), 3 con giáp vươn lên đỉnh vinh quang, hứng trọn tài lộc của trời đất, tiền về ngập két - Ảnh 3
Dự đoán trong tuần mới đến, con giáp tuổi Mão có tài vận thăng hoa. Sự nghiệp của họ có nhiều bước tiến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ ngày mai, 1/10/2022: Nhà có 3 con giáp này thu lộc dồn dập, đếm tiền đến hoa mắt, mua may bán đắt, niềm vui bất tận

Kể từ ngày mai, 1/10/2022: Nhà có 3 con giáp này thu lộc dồn dập, đếm tiền đến hoa mắt, mua may bán đắt, niềm vui bất tận

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày mai 1/10, vận mệnh 3 con giáp này vô cùng hài hòa, công danh thăng tiến rõ rệt, sự nghiệp vững chắc, thu về bạc tỷ.

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