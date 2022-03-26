May mắn ngập lối khi sang tháng 3 ÂL: 3 con giáp hút cạn lộc trời, muộn phiền tiêu tan, thay thời đổi vận

Mỗi tháng trôi qua, mỗi người đều hy vọng cuộc sống của mình có nhiều thay đổi tích cực. Bước qua tháng 3 ÂL tới đây, 3 con giáp sau hãy chuẩn bị đón nhận vận may lội ngược dòng.
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Tuổi Dậu
Tuổi Dậu là những người có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người luôn khao khát làm giàu trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Tử vi học có nói, sang tháng 3 ÂL, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ thì không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.
Tuổi Tý
Theo chuyên gia phong thủy, tuổi Tý là con giáp có ưu điểm về sự thông minh, linh hoạt và thấu hiểu nhanh. Nhưng đổi lại con giáp này có nhược điểm là hay nóng vội, nhát gan và hơi thiếu kiên nhẫn.
Tử vi học đã chỉ ra, sang đến tháng 3 ÂL, Tý sẽ không phải lo lắng gì nhiều về tài chính và công việc. Chắc chắn họ sẽ là một trong những con giáp có tài vận tỏa sáng và làm gì cũng hái ra tiền. Con giáp này có rất nhiều cơ hội để thu về thành công lớn.
Tuổi Hợi
Tháng 3 ÂL của tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Bản mệnh làm gì cũng phải kiên trì đến cùng thì đại sự ắt dễ thành, nếu bỏ dở giữa chừng có thể sẽ sa cơ thất thế.
Đây được xem là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Hợi. Trong thời gian này, bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Dự báo tuổi Hợi sẽ có thu nhập rủng rỉnh, đủ để mua xe tậu nhà.
(*)Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.